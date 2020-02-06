Донецк и Горловка подверглись масштабному удару

Самые свежие новости Новороссии и сводки от ополчения ДНР и ЛНР позволяют сделать вывод, что ситуация на этом направлении осложняется преступной деятельностью украинской армии. Силовики, которые исполняют приказы Киева, ведут ожесточенный огонь.

Убедиться в этом можно на примере ситуации, которая в настоящее время складывается в Донецке и Горловке. Эти населенные пункты подверглись новым обстрелам, что не может с уверенностью говорить о светлом будущем Донецкой народной республики. Далее вы узнаете подробности из обзорного материала от N4k.ru.

Донецк под ударом

Прошедшие сутки на территориях ЛНР и ДНР отмечены 19 обстрелами, произведенными ВСУ. По поселку Голубовское в ЛНР ударили из 120-мм миномета. В ДНР обстрелам подверглись девять населенных пунктов. В Петровском районе Донецка повреждены четыре жилых дома. В Горловке после попадания мины обесточен водопровод шахтного поселка.

Утром в среду массированному удару из тяжелых 120-мм минометов подверглась Горловка. Разрушены дома, и обесточена северная часть города. Масштабы разрушений и другая информация пока уточняются.

Вместе с этим в глаза бросается следующий момент: расположение бронетранспортера в поселке Муратово Луганской области и зенитной установки 93-й механизированной бригады ВСУ в поселке Орехово замечено наблюдателями Народной милиции ЛНР. Защитники Донбасса напоминают, что установка военной техники рядом с домами местного населения подвергает жизни людей опасности.

Украинские силовики несут небоевые потери

Представитель оборонного ведомства дончан Олег Никитин поделился в своем заявлении данными об очередных небоевых потерях среди личного состава оперативно-тактической группировки «Восток». За минувший день украинская армия потеряла двух солдат погибшими и четверых — ранеными.

Так, на передовых позициях 56-й бригады ВСУ при попытке открыть огонь из гранатомета сдетонировал боеприпас и произошел взрыв. Гранатометчик погиб, а двое солдат, находящихся рядом, получили ранения. Причиной стала попытка отстрела из РПГ боеприпаса, модифицированного кустарным способом, с прикрученной 82-мм миной.

Военнослужащий 28-й бригады ВСУ, чьи позиции расположены в поселке Марьинка, ранен из собственного табельного оружия. Причина — неосторожное обращение с оружием. На собственных минах подорвался солдат 28-й бригады ВСУ. От полученных ранений он скончался.

Кроме того, известно, что накануне группа военнослужащих проводила время в одном из увеселительных заведений Мариуполя. Конфликт между сослуживцами 10-й бригады ВСУ, которые распивали спиртное в компании, закончился дракой. Во время потасовки один солдат был избит своими товарищами и в тяжелом состоянии доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Собутыльники пострадавшего скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает военная комендатура.

Киевские силовики установили более ста противотанковых мин у села Орехово Попаснянского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Вблизи населенного пункта Орехово, подвергая угрозе жизни мирных жителей и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, совершающих патрулирование в указанном районе, подчиненные (командира 93-й бригады полковника Дмитрия) Брыжинского установили более ста противотанковых мин», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что инженерное подразделение 93-й бригады продолжает дооборудовать новые позиции в районе Новотошковского.

Перемирие не соблюдается

Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив более 100 боеприпасов по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 18 раз, — поведали в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 106 единиц».

В СЦКК добавили, что под обстрелами украинских военных оказались: поселки Александровка, Старомихайловка и шахты «Трудовская», район «Вольво-центра» и село Спартак (донецкое направление); поселки Доломитное и шахты имени Гагарина (горловское направление); а также Докучаевск, села Саханка и Ленинское (мариупольское направление).

При обстрелах применялось минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БРТ, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Как сообщалось накануне, пять домов повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.