У матери ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой случилась истерика в суде

В 2018 году квартиру мамы ведущей скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой ограбили. Преступника удалось задержать не сразу, а лишь через несколько месяцев. Суд состоялся на днях, а Ирина Александровна не смогла сдержать свои эмоции во время заседания.

Преступник забрал часы, которые принадлежали еще ее отцу, а также кулон, купленный ей в 16 лет, и серьги, которые Ирина Александровна приобрела на свою первую зарплату.

Стоит подчеркнуть, что злоумышленник в своем преступлении не сознался, хотя его вину уже сумели доказать. Известно, что следующее заседание по этому делу состоится 12 февраля. Напомним, что квартиру, которая была ограблена для своей матери, приобрела ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова.