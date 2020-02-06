«Голоса вообще нет»: Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

Объявленное певицей Натальей Ветлицкой возвращение на сцену оказалось омрачено целым набором проблем. Сначала публика раскритиковала артистку за устаревший репертуар и пение под фонограмму, позднее от пользователей соцсетей досталось и нарядам артистки. Спустя какое-то время стало известно, что от исполнительницы ушла целая команда стилистов, теперь же к критике подключился Сергей Соседов, который уверен, что в подобной форме выходить к зрителям просто непозволительно.

В социальных сетях до сих пор активно обсуждают возвращение Натальи Ветлицкой на сцену после многолетнего перерыва. Разумеется, есть у артистки и армия благодарных поклонников, которые рады ей в любом виде и готовы простить спорные наряды и устаревший репертуар, но есть и те, кто подобного не приемлет, отмечая, что певица давно растеряла былую форму и даже не пытается осовременить хореографию. Не испытывает восторга от вернувшейся звезды 90-х и часть профессионального сообщества. Вслед за директором моды Elle Вадимом Галагановым раскритиковать звезду решился и известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, во время своего выступления Ветлицкая пела под фонограмму сомнительного качества.

«Довольно провинциальное зрелище. Ужасная фонограмма, голоса вообще нет, никакой динамики исполнения, никакой харизмы. И слишком много выкрутасов с жестами, количество которых непропорционально столь слабому пению. Она словно пытается заменить голос сапогами и руками. Совсем не чувствует зрителя. Так петь можно только дома», — приводит «Комсомолка» слова Сергея Соседова.