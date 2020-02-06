Гидрометцентр: россиян ждут погодные качели

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Синоптики прогнозируют перепад температур.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредили россиян об ожидающих их в феврале «погодных качелях». В отличие от января погода в текущем месяце будет характеризоваться резкими скачками, считает синоптик.

По словам Паршиной, серьезные погодные изменения ожидают жителей юга России, куда пришедший из Франции циклон принесет обильные осадки в Крым. 6 и 7 февраля на полуострове уже ввели штормовое предупреждение.

«Там ожидаются сильные осадки ивжнтхх в виде дождя и мокрого снега и ветер до 27 м/с», — цитирует синоптика «Российская газета». При этом температура в регионе будет до минус пяти градусов, на смену придет резкое похолодание и метель. А ночью возможно до минус 14 градусов.

«Температурные качели» ожидают и жителей Краснодарского края, Чечни, Ростовской, Волгоградской областей. В эти регионы пожалуют дождь со снегом и похолодание до минус 12 градусов. В некоторых районах Ростовской области — до минус 20.

В Москве и столичном регионе в феврале также установится морозная погода. Произойдет это благодаря антициклону, который принесет арктический воздух с Баренцева моря. Так, 7 февраля ночью ожидается минус 10 – 15 градусов, днем – минус 7 – 12 и порывистый ветер. Возможен небольшой снег. А 8 февраля ночью температура может упасть до минус 18 градусов, днем она составит минус 5 – 10 градусов. Осадков не ожидается.

Однако уже на следующий день в регион придет очередной атмосферный фронт атлантического циклона, и 9 февраля будет морозная ночь – минус 9 – 14 градусов. Днем прогреется до +1 градуса, будет небольшой снег. 10 февраля днем – до +3 градусов. То же самое будет происходить с погодой в близлежащих от Москвы регионах. 7 февраля ночью минус 10–15 градусов, днем минус 7–12 градусов, а также порывистый ветер.

К концу недели возможны морозы до минус 18 градусов ночью. Потеплеет только к началу следующей рабочей недели.