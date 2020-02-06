Названы регионы России – лидеры по потреблению водки

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СМИ озвучили рейтинг по числу литров на душу населения в год.

Эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) на основании полученных от Росалкогольрегулирования данных о легальных продажах спиртного, выявили российские регионы – лидеры по потреблению водки, сообщают "Известия".

Лидерами стали Сахалинская и Магаданская области, употребляющие соответственно по 12 и 11,5 литра на душу населения в год.

В Топ-5 вошли Республика Коми (10,6), Чукотка (10) и Карелия (9,6). Как отметил глава ЦИФРРА Вадима Дробиз, в целом потребление "беленькой" в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии, снизилось за год на 2%. В Коми и на Чукотке, напротив, вырос — на 1% и 3% соответственно.

Эксперт объяснил это ивжнтхх тем, что в данных регионах у жителей высокие зарплаты, что дает им возможность покупать легальный алкоголь.

В Калининградской и Ульяновской областях, напротив, зафиксирован рекордно высокий рост – потребление водки на душу населения за год "прибавило" 15%.

Аналитик отметил, что нелегальный алкоголь в официальной статистике не учитывался. По словам Дробиза, основную массу населения большинства «пьющих» регионов составили мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом. Это объясняется холодным климатом регионов и традициями местных жителей употреблять крепкие напитки.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснял, что популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который можно приравнять к кратковременному наркозу. Второй причиной он считает экономическую выгоду, ведь один градус водки стоит дешевле других алкогольных напитков.