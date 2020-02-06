Было бы забавно: Жан-Поль Готье готов работать с Ольгой Бузовой

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Легендарный французский кутюрье заявил, что Россия его вдохновляет.

Во время встречи со СМИ в Москве легендарный французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Готье посетил Россию в рамках премьеры 6 февраля своего Fashion Freak Show, сообщает РИА "Новости". Это авторский проект кутюрье, представляющий из себя смесь кабаре, театральной постановки и дефиле.

По словам Готье, он познакомился с Бузовой и его «привлекает картинка», поэтому «было бы забавно» поработать с ней. Помимо этого, кутюрье сказал, что был бы не против сотрудничать ивжнтхх с российскими режиссерами театра и кино, а Россия вдохновляет его.

СМИ заявляют, что Ольга Бузова станет первой российской артисткой, с которой будет работать Готье. А сама Бузова в аккаунте в Instagram заявила, что встреча с модельером была для нее долгожданной.

"Сегодня для меня состоялось долгожданное событие — встреча с гуру мировой моды Жан-Полем Готье. Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения. Но самое главное мы договорились с месье Готье о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу…", — рассказала Бузова.