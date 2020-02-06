8 признаков хипстера

Share Tweet Share Share Email CommentsКто-то ужасно стесняется такого ярлыка. Кто-то наоборот — гордится принадлежностью к субкультуре. В этой области нет однозначных диагнозов, но все же попытаемся выделить некие общие для хипстеров черты.

Одежда и музыка

Обилие клетчатых рубашек, джинсы skinny, СD в стиле инди или винил — несомненные спутники любого хипстера.

Хипстеры проводят как минимум 2-3 часа каждых выходных блуждая по торговому центру и раздумывая, что же лучше купить: новую кружку причудливой формы, майку с философской надписью или книгу в букинистическом отделе. Еще они всерьез считают, что $ 15 — это вполне оправданная цена для упаковки разноцветных носков.

Тяга к винтажу

Проходя мимо винтажного магазинчика, хипстер решает просто зайти погреться, а выходит с парой твидовых брюк, которые не очень хорошо сидят. Но это неважно, потому что они не выглядят слишком долговечными. Зато они имеют странный запах затхлости старинного дома, где находился сундук, в котором они хранились.

Личный транспорт

Хипстер считает, что самокат или велосипед куда лучше, чем авто или даже метро, даже при том что работает в банке со строгим дресс-кодом. Это экологично, полезно для здоровья, да и, к тому же, куда быстрее.

Наколоть ничего не значащую разноцветную картинку просто потому, что это очень красиво. Это вполне в духе хистера.

Времяпрепровождение в кофейнях — это не просто способ попить любимый напиток или поглотить сыроедческий десерт. Это отличный повод сделать зафильтрованное селфи на iPhone, почитать Кафку или начеркать перьевой ручкой пару заметок в новеньком Moleskine.

Перестать есть мясо или вовсе стать веганом — это сопутствующие хипстерскому стилю жизни привычки. Обычно у них есть любимые продуктовые магазины, исключительно с органическими продуктами. А еще лучше разбить небольшой огородик на балконе и выращивать там зелень для салатов.

Убежденность в своей уникальности

Любой хипстер заявит, что он следует трендам, выбирает уникальные вещи историей и руководствуется исключительно своим вкусом. И несмотря на то, что вкладывает кучу времени во внешнюю атрибутику, скажет, что все должно быть естественно.