Причины измен, названные учеными, оказались банальными

Share Tweet Share Share Email CommentsУченые разобрались в причинах измены, и некоторые из них до безобразия банальны

Сложно представить чувство, которое ранит глубже, чем измена. Простить её способны далеко не все, а вот запомнит на всю жизнь наверняка каждый. Но почему, несмотря на целый букет последствий, люди идут на этот рискованный и сложный во всех отношениях шаг? Наука нашла ответ.

Любовная измена – понятие куда более сложное и комплексное, чем банальная фраза «так вышло». Моральный аспект в сторону: в причинах этого явления с научной точки зрения попытались разобраться американские исследователи. Для этого они опросили 495 добровольцев в возрасте 20+, которые хоть раз в жизни изменяли своему партнёру. Результаты были опубликованы в медицинском издании Journal of Sex Research. И если им верить, то вот, как выглядят основные поводы для измены.

1. «Пропали чувства»

Причина №1, которую назвали целых 77% (!) респондентов. Притом фраза «я чувствую, что мой партнёр меня больше не любит» и вариации на тему звучали куда чаще, чем «я разлюбил/а». Так что имейте в виду: нехватка внимания и проявлений нежности со стороны второй половины чаще всего становится основанием для измены.

2. Желание иметь больше половых партнёров

Может показаться странным, но именно это стало Причиной №2. Видимо, не все могут или хотят контролировать естественные инстинкты.

3. Недостаток привязанности

41% опрошенных признались, что им не было сложно пойти на измену, ведь они не чувствовали такой уж сильной привязанности к партнёру. Притом чем выше привязанность, тем сложнее решиться на этот шаг.

4. Случайные факторы

Те самые «просто так вышло» и «я был пьян». Но любопытно, что к случайным факторам практически всегда присоединялась ещё хотя бы одна причина из этого списка. То есть, само по себе состояние алкогольного опьянения редко служило поводом для измены.

5. Повышение самооценки

Целых 57% респондентов отметили, что за счёт измен и случайных связей хотели повысить свою самооценку, почувствовать себя более привлекательными, значимыми или популярными.

6. Злость

43% изменяли хотя бы раз для того, чтобы «отомстить» своему партнёру. Притом не так уж важно, за что: обиду, измену, невнимательность или неудачный подарок на годовщину совместной жизни.

7. «Близость ради близости»

Как показали исследования, вариант «просто захотелось физической близости» куда чаще выбирали мужчины, чем женщины. В то время как женщины преимущественно называли охладевшие чувств главным поводом для измены.