Украинцам, поддерживающим Россию, предложили не платить пенсию

Чего только не услышишь со стороны украинских политиков, которые никак не могут решить проблемы с Донбасса. Убедиться в этом можно на свежем примере, когда появилось предложение лишить пенсий тех украинцев из региона, которые поддерживают Россию.

Нужно оставить без пенсии

Депутат украинской Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая объяснила, почему Украина не обязана выплачивать пенсии жителям юго-востока страны.

Комментируя свой отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса, парламентарий заявила, что эти люди могут иметь пророссийские настроения.

«Я категорически против этого закона, — подчеркнула Богуцкая. — Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?» — приводит ее слова один из украинских телеканалов.

Также депутат отметила, что подобная ситуация будет «плевком» в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств.

Ранее уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что задолженность Украины по пенсиям и социальным выплатам жителям неподконтрольных Киеву территорий, а заодно и пенсионерам-переселенцам уже превышает 41,7 миллиарда гривен, то есть около 1,67 миллиарда долларов.

Киев создал министерство по реинтеграции Донбасса

В украинском правительстве появится новое министерство по вопросам оккупированных территорий. Приоритетным направлением его деятельности станет реинтеграция Донбасса.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сотрудники ведомства будут общаться с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также беженцами. Кроме того, Киев работает над созданием украиноязычного телеканала, который будет вещать на неподконтрольной ему территории.

До недавнего времени оккупированными территориями занималось Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Его решили разделить на несколько ведомств из-за слишком большого объема задач.

Однако говорить о существенном вкладе в урегулирование конфликта со стороны министерства не приходится, считает глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я не думаю, что от действий этого министерства будет зависеть урегулирование конфликта. Потому как урегулированием занимается президент, Совет национальной безопасности и обороны и в какой-то мере МИД. Это министерство, как я понимаю, должно заниматься внутренними проблемами, вопросами людей, которые выехали оттуда, оставили там свое жилье, а здесь [на Украине] многие из них очень плохо или вовсе не устроены. Также должны заниматься восстановлением жизнеобеспечения этих районов, которые зависят от материковой Украины — вода, электроэнергия. Там много проблем и они регулярно всплывают, они должны этим заниматься. А проблемы реализации Минских соглашений это дело президента и его команды», — сказал Погребинский.

На Украине признали неготовность к возвращению Крым

Украинский чиновник Антон Кориневич, занимающий пост «постоянного представителя» президента Украины в Крыму, заявил о невозможности возвращения Киевом Крыма на данный момент. Незалежная не готова к интеграции чужих территорий.

Во время одного из интервью чиновнику был задан достаточно провокационный вопрос. Крым вернулся в состав России пять лет назад в ходе референдума, однако журналисты решили пофантазировать на тему его присоединения к Украине. Справился бы Киев с процессом интеграции? Как оказалось, нет.

«Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать», — поведал Кориневич.

По его словам, необходимо будет организовать работу властей на этой территории, однако Украине не сможет этого сделать. Чиновник не упомянул об этом, но и экономика Незалежной, которой предрекают очень скорый кризис, будет не в состоянии пережить интеграцию огромной территории.