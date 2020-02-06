Стало известно, сколько заболевших коронавирусом на 6 февраля

Свежие данные указывают на то, что число заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 20. Новый тип коронавируса выявлен у еще 10 человек, ранее сообщалось о 10 заболевших.

Известно, что источником распространения коронавируса стал 80-летний житель Гонконга, который был среди пассажиров судна, совершающего круиз Йокогама — Кагосима — Гонконг — Окинава. Сам он сошел в Гонконге. Потом несколько человек стали жаловаться на недомогание, и анализы подтвердили у них наличие нового типа коронавиуса 2019-nCoV.

Японские власти приняли решение поставить судно на карантин у берегов японской префектуры Канагава.

Известно, что на борту находятся двое россиян, у них коронавирус не обнаружен.

Сколько заболевших коронавирусом?

Комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что на данный момент от нового коронавируса погибли 563 человека, также прибавилось количество заболевших.

В ночь на 6 февраля погибшими от коронавируса числятся 563 человека, заражены же 28 018 человек. При этом многим медики помогли, и на данный момент выписаны из больницы 1 153 пациента.

Так, 31 провинция Китая передала информацию о заболевших государственному комитету по вопросам здравоохранения. Из 28 018 заболевших 3 859 человек находятся в тяжелом состоянии.