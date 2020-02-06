Названы 4 самых распространенных вида детского рака и их симптомы

Злокачественные заболевания хоть и диагностируются в основном у взрослых, их также выявляют и у детей. Согласно данным статистики, 99% всех диагностированных случаев рака приходится на взрослых пациентов. У детей диагностируют только 1% случаев онкологических заболеваний. Но при этом главная причина смертности от болезней в детском возрасте – онкология. Детский или педиатрический рак может появиться в любом месте организма, включая кровь, мозг, позвоночник, почки и другие органы. При раке начинается процесс аномального роста клеток, образуются опухоли, которые бывают как злокачественными, так и доброкачественными. Только 5% случаев детского рака – проявление наследственных мутаций. В остальных случаях причины развития рака у детей не установлены. Читайте на Информинг.Ру: Эксперты TheHealthSite назвали фрукты, которые уменьшают тягу к сахару Эксперты назвали самые распространенные виды детского рака.Чаще всего у детей развиваются лейкозы. Это опухоли костного мозга и крови. На них приходится до 29% случаев детского рака. При лейкозе возникает боль в костях и суставах, постоянно ощущается усталость, слабость, кожа становится бледной, возможны кровотечения, жар и потеря веса.

Лейкозы. Это опухоли костного мозга и крови. Чаще всего встречаются среди детей, на них приходится до 29% случаев детского рака. К симптомам относят боль в костях и суставах, усталость, слабость, бледность кожи, кровотечения, жар и потеря веса.Опухоли мозга и позвоночника тоже могут возникать у детей. На их долю приходится 26% всех случаев детского рака. Большинство опухолей у детей начинаются в нижней части мозга. Установлено, что опухоли позвоночника бывают у детей реже, чем опухоли мозга. При таких видах рака возникают головные боли, тошнота, рвота, головокружения, ухудшается зрение, слух, возникают проблемы с ходьбой или удерживанием предметов. Нейробластома – это злокачественное новообразование незрелых нервных клеток, которое встречается у младенцев и маленьких детей. Этот вид рака редко диагностируется у детей после 10 лет. На долю нейробластом приходится до 6% случаев детских опухолей. При нейробластоме ребенок не может нормально передвигаться, может развиваться опущение век, возникает жар и боль в костях. Также у детей могут возникать лифмомы. Это опухоли иммунной системы, а точнее их клеток под названием лимфоциты. Зачастую у детей поражаются лимфатические узлы, может лимфома возникнуть в костном мозге. При лимфоме ребенок теряет вес, постоянно жалуется на усталость. У больного наблюдаются отеки лимфатических узлов в области шеи, подмышек и паха. Яндекс Дзен