На круизном лайнере, где в заложниках эпидемии оказалась семья из Казани, выявили еще 10 больных коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, на время карантина стоящем на рейде порта Йокогама, выявили еще 10 заболевших коронавирусом, сообщил минздрав Японии.

Таким образом, число заразившихся на борту лайнера на данный момент достигло 20 человек, всего на судне находятся около 3,7 тыс. человек из более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина, в том числе семья из Казани с двумя дочерьми.

В посольстве РФ в Японии сообщили, что у россиян на настоящий момент вирус не диагностирован.

«С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», — говорится в сообщении дипмиссии в «Фейсбуке».

Карантин может продлиться до 20 февраля. Ранее житель Казани Олег Щербаков рассказал «БИЗНЕС Online», что на судне закрыты магазины, бары, казино и кафе, коридоры пусты, из кают выходить запрещено.

Напомним, корабль вышел из порта Йокогамы 20 января, а вернулся обратно 3 февраля. Предполагается, что источником вируса стал 80-летний пассажир из Китая, который 25 января сошел на берег в Гонконге. Его госпитализировали, сейчас он проходит лечение. За несколько дней плавания он успел заразить 10 человек — австралийцев, американцев, филиппинцев, японцев и китайцев. Заболевших отправили в больницы Японии, а их каюты продезинфицировали.