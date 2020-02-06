Как развить корпоративную культуру: обзор на книгу Культура для каждого. Как стать организацией осознанного развития

Share Tweet Share Share Email CommentsДанная книга является бестселлером в своей нише, а ее авторами являются Роберт Киган и Лиза Лэйхи, она раскрывает абсолютно новые модели становления организаций. В ходе чтения становится понятно как многие корпорации сознательно развивают своих сотрудников. Данная книга прежде всего может научить как начинающего бизнесмена так и человека имеющего опыт создания организаций.

В основу книги был положен многолетний опыт авторов, который позволил им написать книгу ставшую бестселлером. Основная проблема всех сотрудников компаний является то, что со временем работа перестает доставлять удовольствие. В основном это связано с тем, что сотрудники перестают видеть свои дальнейшие перспективы и теряют надежду на дальнейшее развитие.

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Главное о чём хотят рассказать авторы книги, так это о том, что для успешного процветания организации, мало, просто нанять высококвалифицированных сотрудников, создать среду работы, в которой каждый работник будет воодушевлен и способен развивать свои навыки в условиях рабочей обстановки.

Для того чтобы донести до читателя основные свои мысли и идеи, авторы проводят работу над корпоративной культурой 3 организаций.

Для начала, книга «Культура для каждого» интересна тем, что авторы предлагают изучать её в зависимости от своих целей и желаний. Прочтение книги можно начать с любой главы. Основные практические рекомендации и советы содержатся с 1 главы по 3, а тем кто хочет сначала изучить основные теоретические понятия, стоит присмотреться к главе 2 и главе 4.

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После прочтения книги «Культура для каждого» остается большое желание узнать и познакомиться, с организациями, которые готовы развивать в своих сотрудниках высококвалифицированных специалистов, готовых работать и любить свою работу. Важно то что, авторы наглядно показывают как можно реорганизовать работу в своей организации, за короткий период.

Отзывы на книгу

«Прочитав книгу, вы осознаете, что созданная вами культура в компании — это ваша основная схема развития. А так же, что секрет успеха — развивать каждого вашего сотрудника».

«Отличное качество печати, глубокий анализ культуры отдельных бизнесов»

Где можно купить

Купить книгу «Культура для каждого» можно перейдя на сайт издательство Манн, Иванов и Фербер или же перейдя по ссылке bizlit.com.ua. Стоимость данной книги на сегодняшний день составляет 394 гривны.

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Книга Роберта Кигана «Культура для каждого», шанс понять и выбрать сотрудникам стоит ли оставаться на прежней работе, которая никак не мотивирует своих сотрудников к дальнейшей работе или же найти компанию активно вкладывающую в будущее своих работников.