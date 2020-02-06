Привычки от настоящих профи, которые будут полезны всем водителям

Share Tweet Share Share Email CommentsУправление автомобилем — дело довольно сложное и ответственное. Поэтому человек, садящийся за руль, должен многое уметь и знать, чтобы грамотно вести машину. О привычках, которыми обладают по-настоящему хорошие водители, читайте далее в нашем обзоре.

Смотри не вперед, а на дорогу

Даже в глубоком заносе хороший водитель смотрит туда, куда едет

Водитель ведет машину не руками, а взглядом. Как бы удивительно это не звучало, человек так устроен. Неопытные водители часто едут, глядя прямо перед капотом автомобиля. Проблема тут в том, что двигаясь на трассе, допустим, со скоростью в 110 км/ч, машина проезжает в секунду намного большее расстояние, чем в городе на скорости 50 км/ч.

Поэтому, чтобы по-настоящему смотреть, куда едет машина на высокой скорости, водитель должен направлять свой взгляд дальше вперед в ту точку, где автомобиль окажется уже через секунду. И чем выше скорость, тем дальше водитель должен смотреть.

Все же, если смотреть слишком далеко, можно потерять важную информацию о том, что творится перед автомобилем. Тут важно научиться смотреть так далеко, как того требует скорость. При движении в повороте или при объезде препятствий важно смотреть туда, куда хочешь ехать. Нельзя давать взгляду цепляться за само препятствие, ведь водитель едет туда, куда смотрит.

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Заложив в себе привычку правильно вести взгляд, водитель получает гораздо больше информации от дороги и ведет машину более аккуратно и безопасно.

Садясь за руль, пристегни ремень

Пристегнутый ремень — залог безопасности

В сети есть куча роликов, где профессиональные гонщики, садясь за руль, дисциплинировано пристегивают ремень безопасности и только потом отправляются в путь. Причем делают это они, даже когда не собираются ехать быстро. Штрафов боятся? Отнюдь!

Просто они четко знают, что пристегнутый ремень — это, во-первых, безопасность. При столкновении на невинной, казалось бы, скорости в 50 км/ч непристегнутый водитель просто-напросто пробьет лобовое стекло и вылетит прочь из салона. Выжить в такой ситуации будет нелегко.

Однако стоит всего лишь пристегнуться, как авария превратится из смертельной в легкую и «безобидную». О пользе пристегнутого ремня при перевороте и говорить не приходится. Кроме того, пристегнутый ремень — это комфорт в управлении автомобилем. Он удерживает тело водителя во время движения, давая некое чувство единения с машиной, ведь пристегнутый водитель гораздо лучше ощущает все перемещения и перераспределения веса автомобиля. Особенно это актуально при резком торможении. Если не ожидать резкой остановки, можно запросто удариться головой о торпедо.

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Управляя — управляй

О каком управлении машиной может идти речь, когда водитель держит в одной руке телефон, в другой руль

О каком управлении машиной может идти речь, когда водитель держит в одной руке телефон, в другой руль, а тут еще нужно передачу переключить. И кофейку бы выпить. Современная машина настолько совершенна, что вести ее можно и одной рукой. Но «можно» не значит «нужно»!

Однако сегодняшний человек настолько занят, что часто, сидя за рулем, ему приходится решать кучу вопросов. И вроде бы все хорошо, но вот лопнула покрышка, и машина норовит закрутиться волчком, выехав на встречную полосу, и надо бы стабилизировать ее, но нет — сначала нужно телефон убрать из рук, успеть схватится за руль… А в общем уже можно не спешить. Хорошо, если встречных машин не было.

По-настоящему хороший водитель, садясь за руль, держит его двумя руками в правильной позиции, которая соответствует цифрам 9 и 3 по аналогии с циферблатом часов (или 11-1) и ведет машину, а не перемещается в ней.

Резче не значит быстрее

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Залог как скорости и комфорта, так и профессионализма за рулем — плавность

Молодые горячие водители часто едут так, словно газ для них — это кнопка, а не педаль. Тормозят, ускоряются и поворачивают так резко, как только могут, жутко накреняя кузов, заставляя колеса свистеть. «Если колеса свистят, то я еду очень быстро», — по-видимому, думают они.

На самом деле, о скорости речь там не идет. Залог как скорости и комфорта, так и профессионализма за рулем — это плавность. По-настоящему хороший водитель способен вести машину плавно даже на большой скорости.

Отношение и уход — залог долгой, беспроблемной службы

Отношение и уход — залог долгой, беспроблемной службы

Очень важная привычка хорошего водителя — грамотно пользоваться автомобилем и следить за его техническим состоянием. Перед поездкой, особенно дальней, очень важно проверить состояние машины: давление в шинах, их состояние, уровень технических жидкостей.

Чтобы бензонасос прослужил дольше, нужно следить за тем, чтобы бак не был пустым. Стоя в пробке, не стоит держать ногу на сцеплении — так оно подвергается сильному износу. Не следует перекручивать двигатель, уменьшая срок его службы. В целом, хороший водитель любит свою машину, держит ее в чистоте и порядке, обращается с ней аккуратно и с уважением.