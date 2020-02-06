Ужин ценою в жизнь: последние блюда приговоренных смертников

Share Tweet Share Share Email CommentsСоединенные Штаты Америки остаются одной из немногих развитых стран, в судебной системе которой до сих пор сохранилась смертная казнь для особо жестоких и опасных преступников.

Процесс умерщвления человека обществом в качестве мести за совершенные им антисоциальные деяния давно оброс множеством специфических тюремных традиций, одной из которых стал последний ужин — любое блюдо на выбор, которое заключенному приносят перед тем, как он отправится не электрический стул, виселицу либо кресло для летальной инъекции.

В этой статье мы расскажем вам о тех блюдах, которые потребовали от тюремных поваров самые знаменитые убийцы, жесткость которых когда-то шокировала весь мир.

Куриные крылышки для «Клоуна-убийцы»

Если, прочитав название, вы подумали, что речь сейчас пойдет о демоне, принявшем форму клоуна, из знаменитого романа «Оно», то вы глубоко ошибаетесь. Убийца-клоун существовал не только в фантазии знаменитого Стивена Кинга, но и на самом деле. Джона Уэйна Гейси, который в свободное от пыток и изнасилований время подрабатывал на благотворительных вечерах для детей в образе клоуна Пого, осудили и казнили за убийство более 33 мальчиков разного возраста. На последний ужин педофил заказ куриные крылышки из «KFC», картошку Фри и полкило клубники. Забавно, но, очевидно, убийца знал толк в фастфуде, так как выбрал для последнего ужина блюдо из сети ресторанов, различными точками которой он долгое время управлял до тюрьмы.

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Травой сквозь могильные плиты

Виктор Фегер стал последним заключенным, которого казнили в штат Айова. Преступника приговорили к смерти через повешение за то, что обманом заманил на встречу, похитил и убил врача, чтобы украсть наркотические лекарственные препараты. Фегер подошел к выбору последнего блюда философски. Преступник попросил, чтобы ему подали одну оливку с косточкой и проглотил ее, в надежде, что после смерти на виселице растение пустит корни сквозь его тело и поднимется из его могилы.

Братство кольца

Ронни Ли Гарднер, осужденный на смерть за убийство и разбой, не отличился ничем особым в плане своего кулинарного вкуса и заказал тюремным властям стейк, лобстера, яблочный пирог и мороженное. Последняя просьба бандита запомнилась скорее тем, что помимо еды он попросил диск с трилогией «Властелин колец», которую ему позволили включить на DVD во время последнего ужина.

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Терроризм и мятное мороженое

Тимоти Маквей совершил один из страшнейших политических терактов в США, считавшийся наиболее ужасным массовым убийством невинных людей до трагедии одиннадцатого сентября. Перед смертью террорист попросил одну порцию мятного мороженого с шоколадной крошкой, чем выгодно выделился на фоне следующего героя нашей статьи.

Тюремный тролль

Приговоренный к смерти Лоуренс Рассел Брюер вошел в историю как человек, из-за которого штат Техас ввел ограничение на количество и стоимость кулинарных изысков, которые смертник имеет право заказать перед свиданием с электрическим стулом. Ронни немало разозлил тюремных надзирателей тем, что заказал себе более трех килограммов еды, включая стейки из курятины, чизбургеры, сырный омлет с говядиной, огромную пиццу, овощи, громадную порцию арахисового масла, мороженное и пиво, а когда ему принесли еду, просто отказался ее съесть, аргументировав свой поступок тем, что он не голоден.

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«I'll be back»

Рикки Рей Ректор не столько поразил персонал тюрьмы необычным выбором блюда, сколько напугал суеверных охранников и палачей метко брошенной фразой. Когда у заключенного, который с удовольствием поужинал жареными крылышками и стейком, спросили, почему он не хочет доедать заказанный пирог, он с ухмылкой ответил, что припасет его на потом.

Прах к праху

Пожалуй, перечень необычных заказов, которые пришлось выполнять тюремным поварам за все времена существования традиции последнего ужина, возглавляет Джеймс Эдвард Смит, который попросил тюремщиков принести ему на ужин пригоршню земли. В прочем, система отказалась выполнить столь экстравагантную просьбу, и заключенному пришлось довольствоваться лишь кружкой йогурта.

Из колыбели в могилу

Еще одной необычной просьбой удивил администрацию тюрьмы заключенный Дэвид Леон. Неизвестно, чем он руководствовался при выборе последнего блюда — горькой иронией, насмешкой над палачами либо просто желанием вспомнить детство, но заключенный потребовал, чтобы перед казнью ему принесли именинный торт со свечами, и молча съел его в одиночестве перед тем, как отправиться в свой последний путь.