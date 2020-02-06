Дамаск оказался в эпицентре ракетной атаки

Можно с уверенностью говорить о том, что в ближайшее время на территории Сирии вряд ли установится спокойствие. И речь в данном случае уместно вести не только о преступной деятельности боевиков, но и о жесткой позиции Израиля по отношению к Сирии.

Дамаск оказался под ударом

Звуки взрывов слышны в Дамаске, что не является редким явлением, особенно учитывая последнее время, когда отношения между Сирией и Израилем в значительной степени ухудшились.

Государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что система ПВО Сирии отражает ракетную атаку. Агентство SANA уточняет, что атаки наносит израильская сторона.

Последний раз Дамаск попал по ракетные удары в декабре минувшего года.

Между Израилем и Сирией нет дипломатических отношений, однако со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них есть территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии. Свои действия они объясняли стремлением не допустить современного оружия в руки врагов Израиля, таких как ливанское движение «Хезболла». Заявляется, что организация выступает на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

Патрулирование прошло без происшествий

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу.

По словам Боренкова, российская военная полиция провела патрулирование сразу по нескольким маршрутам, включая Алеппо и Хасаку.

Согласно данным ЦПВС, патрулирование сирийско-турецкой границы прошло без происшествий. Боренков уточнил, что контроль за объектами проводился с воздуха.

Стоит отметить, что Россия и Турция в конце октября минувшего года подписали меморандум о взаимопонимании, который состоит из десяти пунктов.

Примечательно, что один из пунктов соглашений предполагает ввод подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу бандформирований курдов на 30 км от сирийско-турецкой границы.

К берегам Сирии подошел французский авианосец

Группа французских кораблей подошла к берегу Сирии на расстояние, позволяющее отработать бортовым самолетам. Данные следуют из полученных 5 февраля снимков, сделанных спутниками Sentinel-2 и Planetscope.

Французские корабли направлены для борьбы с сирийскими террористами. Известно, что группа ВМС Франции состоит из нескольких фрегатов, подводной лодки, судна снабжения, а также одного фрегата, принадлежащего Греции.

В авангарде боевой группы находится атомный авианосец «Шарль де Голль». Он в себя вмещает 18 истребителей, пару самолетов типа E-2C Hawkeye и три вертолета.

Группа кораблей прибыла для оказания боевой поддержки французским войскам, которые ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Алеппо есть жертвы после нового обстрела

Не менее четырех жителей города Алеппо погибли в результате обстрела, которому террористы подвергли один из районов города. Об этом рассказали сирийские журналисты, побывавшие на месте ЧП.

По уточненным данным, сразу несколько артиллерийских снарядов разорвались в районе аль-Хамдания на юго-западе Алеппо. В результате этого обстрела четыре человека были убиты, а еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям вооруженных группировок на юго-западе провинции, в частности, в микрорайоне Рашидин-4.