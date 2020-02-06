Семья Заворотнюк молчит о ее состоянии больше месяца

В близком окружении актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают отмалчиваться о ее текущем состоянии здоровья. Подобная ситуация сама собой провоцирует появление слухов и откровенных домыслов. Ничего иного поклонникам сегодня не остается.

Тишина затянулась

Поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что ее семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки.

Фанаты начали писать о своих переживаниях на официальной страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня», которую ведут представители актрисы. По их мнению, нельзя так долго держать в секрете информацию о Заворотнюк. Они желают актрисе скорейшего выздоровления и просят рассказать о ее успехах в борьбе против страшного диагноза.

«Очень тяжело, когда твой кумир болен, а ты не можешь ничем ему помочь», — поведал один из поклонников актрисы.

Последний пост на страничке «Поддержка Анастасии Заворотнюк» был опубликован 31 декабря 2019 года.

Что случилось с Заворотнюк?

В сентябре 2019 года СМИ сообщили, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. Тогда стало понятно, что злокачественное новообразование появилось сразу после родов артистки, когда она произвела на свет дочь Милу. Врачи допускают, что поздняя беременность могла стать фактором для развития болезни.

Близкие актрисы после сообщений СМИ о ее болезни сначала отказывались комментировать какую-либо информацию. Однако через некоторое время они подтвердили, что Анастасия действительно больна, но опровергли все слухи о ее тяжелом состоянии.

Несколько дней назад известный музыкальный критик Сергей Соседов сообщил журналистам, что актриса Анастасия Заворотнюк до сих пор находится в тяжелом состоянии. Но вместе с этим он дал понять, что лично не видел актрису, а информацией владеет на основе данных от друзей Заворотнюк.