Двое военных, случайно запустивших ракету, выплатят ущерб в 31 млн рублей

Двое военнослужащих должны выплатить минобороны России ущерб от случайного пуска ракет в Крыму. Ущерб оценен в 31 млн рублей. Такое решение вынес сегодня Южный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

Напомним, ошибка Николая Зверева и Алексея Чебанова привела к несанкционированному запуску находившейся в ангаре ракеты. В итоге были уничтожены две авиационные управляемые ракеты и поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М. ЧП случилось 1 октября 2017 года.

Сгласно постановлению суда, Зверев обязан выплатить 15 млн рублей, Чебанов — 16 млн рублей.