На Укрзалізниці призначили тимчасового керівника

Кабінет міністрів призначив словенця Желько Марчека тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління Укрзалізниці.
Розпорядження щодо призначення Желька оприлюднили на сайті українського уряду. Підписав документ прем’єр Олексій Гончарук, — пише Діло.
У розпорядженні мовиться, що Марчек виконуватиме свої обов’язки на посаді керівника Укрзалізниці, поки, як цього вимагає закон, не оберуть повноцінного голову правління державного перевізника.
Марчек є членом правління Укрзалізниці з червня 2016 року. До того майже 13 років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та колишній Югославії.