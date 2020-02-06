Трамп остается угрозой для демократии США, заявила Пелоси

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Дональд Трамп остается угрозой для демократии США, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси по итогам голосования в сенате по импичменту.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Именно Пелоси в сентябре прошлого года запустила расследование, по итогам которого палата представителей вынесла Трампу импичмент.

«Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции. Президент остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», — говорится в опубликованном заявлении Пелоси.