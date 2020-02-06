Дамаск подвергся ракетной атаке

ДАМАСК, 6 фев — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку. По сообщению агентства SANA, удалось сбить «ряд вражеских целей». Агентство также отмечает, что атака была произведена с территории оккупированных Израилем Голанских высот.

Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке.

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.