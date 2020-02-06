Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено

Многоэтапный конкурс по замещению должности главы Барнаула входит в финальную стадию. 6 февраля комиссия определит, за кого из девяти кандидатов придется голосовать городским депутатам, чтобы наделить победителя полномочиями градоначальника. Поскольку всенародных выборов мэра в краевой столице нет, редакция altapress.ru решила провести альтернативное голосование среди своих читателей.

Мэрия Барнаула.

Олег Богданов

На нашем сайте голосование стартует 6 февраля в 08:00 и продлится до 20:00, как это и принято на обычных выборах. Но для начала мы хотим напомнить, кто же претендует на пост главы города.

Чтобы никого не обидеть, биографии кандидатов редакция представляет в алфавитном порядке — как в агитационных материалах избиркомов. Именно один из этих людей станет новым градоначальником. Так что имя и фамилию главы города можно считать уже известными. Остальное — юридические формальности.

1

Владимир Барсуков, пенсионер

Владимир Барсуков.

ok.ru.

65-летнего пенсионера Владимира Барсукова можно назвать постоянным участником конкурсов по замещению поста главы Барнаула. В этом году он примет участие в данной процедуре уже в четвертый раз. Ранее он боролся за должность градоначальника в 2010, 2012 и 2015 годах.

Кроме того, в свое время он пробовал свои силы на выборах депутатов Государственной Думы, пытался попасть в краевой парламент и городской представительный орган.

Владимир Барсуков в разные годы работал в отраслях дорожного и жилищного строительства, в коммунальной сфере, был в менеджменте Барнаульского шинного завода, затем пробовал себя в предпринимательстве.

Известно также, что за плечами Барсукова — членство в ЛДПР, хотя в данный момент он уже не имеет партбилета.

Насыщенная карьера позволяет кандидату в мэры называть себя хозяйственником и использовать это в качестве своей сильной стороны.

2

Артем Зеров, член Общественной палаты Алтайского края

Артем Зеров.

opaltai.ru.

Самый молодой участник конкурса по выборам мэра Барнаула. Артем родился в краевой столице 9 июня 1990 года, сейчас ему всего 29 лет. Общественной деятельностью претендент на пост главы города начал активно заниматься с 2006 года.

В свое время он работал в составе Молодежного совета Индустриального района. В 2012 году окончил Алтайской государственный технический университет по специальности «Котло- и реакторостроение», а в 2014 году — по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Во время учебы в вузе Артем Зеров входил в состав Ученого совета факультета, являлся членом Молодежного совета Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Являлся членом Молодежного Парламента Алтайского края III, IV и V созывов.

С 2014 года является председателем Алтайской краевой общественной организации «Молодые патриоты Алтая». Сейчас состоит в краевой Общественной палате.

3

Андрей Крылов, предприниматель

Андрей Крылов.

Страница Андрея Крылова в facebook.com

Андрею Крылову 53 года. Является уроженцем Барнаула. Высшее образование получил на физфаке АлтГУ. В настоящее время помимо политической деятельности активно развивает свой бизнес.

Среди компаний, которыми руководит Крылов, значатся «Барнаульский шпалопропиточный завод», «Алейский сахарный завод», фирма «Сиэн», «Алтайская криптомайнинговая компания».

По словам самого претендента, он работал с юного возраста на различных промышленных предприятиях. Свое же дело организовал в 1990 году.

За последние годы Андрей Крылов отметился очень деятельным участием в политической жизни Алтая. Так, с 2017 года он возглавлял региональное отделение «Партии роста» и боролся за пост губернатора Алтайского края на выборах 2018 года, однако занял последнее место среди кандидатов.

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Впрочем, это не мешает ему говорить о том, что если бы губернаторские выборы повторились, он бы вновь принял в них участие, несмотря на такой результат.

Любопытно, что Андрей Крылов даже пытался отменить итоги выборов главы региона, однако не достиг успеха.

В 2019 году политика отстранили от руководящей должности в реготделении «Партии Роста». При этом, сей факт не помешал ему заявиться на участие в конкурсе по определению нового главы Барнаула.

4

Алексей Скосырский, депутат Барнаульской гордумы

Фракция ЛДПР в БГД, в центре — Алексей Скосырский.

Пресс-цпентр БГД.

Алексей Скосырский родился 28 марта 1966 года. Высшее образование получил в Алтайском политехническом университете. Этот вуз он окончил в 1987 году, выпустившись со строительно-технологического факультета.

За плечами Скосырского есть еще один вуз — в 2017 году он окончил Институт мировых цивилизаций по специальности «менеджмент».

В настоящее время кандидат на пост мэра Барнаула заседает в городской думе, где представляет ЛДПР. Собственно, он является партийным кандидатом на пост главы города и борется за вакантное кресло от имени «жириновцев».

Свою депутатскую деятельность Алексей Скосырский совмещает с бизнесом, являясь индивидуальным предпринимателем.

5

Вячеслав Франк, исполняющий обязанности главы Барнаула

Вячеслав Франк.

Анна Зайкова, altapress.ru

Сегодня Вячеслав Генрихович исполняет обязанности главы города, занимает пост первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата мэрии.

Он родился в Барнауле 6 мая 1965 года. В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2004 году Франк прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «государственное и муниципальное управление».

Полтора десятка лет Вячеслав Франк находился на руководящих постах в строительных организациях Барнаула, в системе местного самоуправления работает с 2007 года.

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Начиная с декабря 2009 года, он замещал должность начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула. В марте 2011 года стал заместителем главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, с января 2012 года — замглавы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.

В апреле 2014 года его назначили на должность заместителя главы администрации города, в марте 2016 года Франк стал замом сити-менеджера по градостроительству и земельным отношениям, а с начала 2017 года стал первым замом главы администрации города, руководителем аппарата.

Вячеслава Франка называют опытным аппаратчиком и человеком, за спиной которого имеется мощная поддержка со стороны строительного бизнеса. Кроме того, он является членом партии «Единая Россия», которая сегодня имеет подавляющее большинство мест в Барнаульской городской думе, а значит и.о. градоначальника может надеяться на поддержку однопартийцев.

6

Елена Хрусталева, депутат Барнаульской гордумы

Елена Хрусталева.

Altapress.ru

Елена Хрусталева участвует в конкурсе на замещение должности главы Барнаула в качестве кандидата от КПРФ.

Родилась 3 июня 1960 года в Барнауле. Любопытный факт, Елена Хрусталева приходится внучкой первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Георгиеву. Этот коммунист руководил Алтайским крае на протяжении 15 лет — с 1961 по 1976 год.

Высшее образование Хрусталева получила в Алтайском государственном медицинском университете. Является доктором медицинских наук.

Кроме того, что она значится членом Барнаульской гордумы, претендентка на пост главы города является профессором кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет».

7

Василий Часовских, пенсионер

Василий Часовских.

youtube.com.

Василию Часовских 72 года. Он является уроженцем Троицкого района. За его плечами учеба в Саратовском военном училище имени Дзержинского (окончил в 1971 году), в Бийском механико-технологическом техникуме (окончил в 1976 году) и в Алтайском сельхозинституте (окончил в 1983 году).

Этот кандидат в главы Барнаула также называет себя хозяйственником и опытным человеком. О своих достоинствах он рассказал еще во время конкурса по определению главы Бийска в 2017 году.

Тогда его выступление оказалось достаточно эмоциональным и запомнилось многим. Так, Василий Часовских подчеркнул, что до руководства городом ни в коем случае нельзя допускать «разовых рассказчиков». Одним из главных качеств идеального градоначальника пенсионер называет наличие воли, способной вернуть доверие граждан к власти.

Впрочем, это пламенное выступление не помогло пенсионеру занять пост мэра наукограда. Вакантное кресло досталось Александру Студеникину. Теперь же Василий Часовских пробует свои силы в Барнауле.

8

Алексей Шипунов, юрист

Алексей Шипунов.

vk.com/alex180985.

34-летний юрист Алексей Шипунов подал документы на участие в конкурсе одним из первых. На момент регистрации он не был нигде трудоустроен.

Алексей Шипунов родился 18 сентября 1985 года. Школу окончил в Горно-Алтайске в 2002 году. Высшее образование получил в Алтайской академии экономики и права.

Ни в какой партии Шипунов не состоит. В качестве причины своего участия в конкурсе он называет тот факт, что в Барнауле достаточно проблем, которые необходимо решать.

Также кандидат указывал, что имеет свою авторскую программу развития города.

9

Сергей Шумов, предприниматель

Сергей Шумов.

Пресс-центр администрации Барнаула.

Сергею Шумову 59 лет. Он родился 17 декабря 1960 года. Окончил техническое училище № 42 в Новосибирске, а высшее образование получил в Новосибирском институте кооперативной торговли по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Служил в рядах Советской армии. Сергей Евгеньевич имеет большой опыт управленческой работы: трудился в Управлении торговли Алтайского края, занимал пост заместителя директора по финансам ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», был финансовым и исполнительным директором ООО «Барнаулэнерго».

В 2006 году он был назначен директором Барнаульского водоканала. Помимо этого, Сергей Шумов возглавлял филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Республике Алтай.

В настоящее время является директором фирмы «Ски Лайн».

Мэрия Барнаула.

Олег Богданов

Как проходит конкурс на замещение должности главы Барнаула

6 февраля в ходе заседания конкурсной комиссии каждому кандидату на пост главы Барнаула будет предоставлено примерно 15 минут для того, чтобы рассказать о своей программе развития города. Неявка претендента является основанием для снятия с участия в конкурсе.

Те соискатели, которые покажутся членам конкурсной комиссии достойными для прохождения в следующий этап политического соревнования, будут рекомендованы для рассмотрения депутатами городской думы в качестве кандидатов на вакантный пост градоначальника.

Сессия гордумы, на которой депутаты проголосуют и выберут нового главу краевой столицы, состоится 14 февраля.

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