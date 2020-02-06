Названы претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year-2020) огласили десятку финалистов, которые будут бороться за победу этой весной. В список вошли 10 новинок автопрома, большинство из которых уже появились или скоро появятся в России.

В финальную десятку вошли Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross. Также жюри WCOTY назвало по пять финалистов в дополнительных номинациях: «Городской автомобиль года», «Роскошный автомобиль года» и «Спортивный автомобиль года».

В списке лучших машин для города оказались KIA Soul EV, MINI Electric, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross. В категории «Роскошный автомобиль года» за звание лучшего поборются BMW X5 и BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan. На звание «Лучшего спорткара года», как стало известно «Автоновостям дня», претендуют BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra.

Напомним, в прошлом году главным победителем премии WCOTY стал электрокроссовер Jaguar I-Pace, который опередил в финале Audi e-Tron и Volvo S60/V60.