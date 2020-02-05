От коронавируса удалось вылечить более тысячи человек

Число заболевших превысило 24,6 тысячи человек.

По состоянию на вечер 5 февраля от вспышки пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV погибли 494 человека.

Число заболевших превысило 24,6 тысячи человек. Количество выздоровевших перевалило за отметку в тысячу человек.

Динамика коронавируса по состоянию на 5 февраля

В Японии из-за новой коронавирусной инфекции под карантином оказались почти 3700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришедшего в порт Иокогамы. У 10 пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV, россиян среди них нет. На лайнере находятся двое граждан РФ, сообщили в посольстве РФ в Токио.

Минобороны России 4 февраля эвакуировало 128 россиян и 16 граждан стран ЕАЭС из китайского города Ухань, где находится центр распространения новой коронавирусной инфекции. После эвакуации россиян разместят на двухнедельный карантин в Тюменской области.