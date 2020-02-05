СМИ: Турецкий Красный Полумесяц в период с 2015 по 2019 годы получил 51 млн лир в виде условных пожертвований

По данным издания, более 30 млн лир пожертвований пошли на строительство студенческих общежитий, 7,9 млн лир — на стипендии и 7,1 млн лир — на строительство школ.

По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма в 51 млн лир приравнивалась к более 8,5 млн долларов, однако стоимость лиры сократилась более чем вдвое с 31 декабря 2015 года, когда эта сумма составила бы 17,3 млн долларов.

Проблема условных пожертвований оказалась в заголовках газет после того, как стало известно, что Красный Полумесяц получил благотворительный взнос в размере 8 млн долларов от Başkentgaz, энергетической компании, снабжающей столицу Турции.

Отметим, что средства, переданные Красному Полумесяцу на 100% не подлежат налогообложению, в то время как пожертвования другим благотворительным организациям подлежат налоговой скидке всего в 5%. Пожертвование Başkentgaz было сделано при условии, что более 7,9 млн долларов будут переданы Türken, фонду, тесно связанному с турецким правительством, и пойдут на строительство студенческого общежития в Манхэттене, штат Нью-Йорк.