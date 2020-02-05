Минуты вдохновения: волшебные работы Инны Суховой

Клевер настроения

Вдохновлённая классической музыкой и рок-исполнителями талантливый российский фотограф Инна Сухова (Сягайло) создаёт потрясающие снимки, на которых застыли счастливые моменты детства, красочные природные пейзажи и натюрморты.

Подсолнухи

С добрым утром

Автор работы российский фотограф Инна Сухова

Работы Инны служат для многих начинающих фотографов вдохновением

Портрет

Монохромные работы российского фотографа Инны Суховой

Мальчик в окне

Эмоциональные портреты Инны Суховой

Работы Инны — неиссякаемый вдохновения, как для начинающих фотографов, так и для тех, кто просто решил скрасить своё одиночество в ненастный день. К тому же, рассматривать эти красочные снимки можно бесконечно долго, ведь все они выполнены с любовью и душой. Если улыбки — то искренние, эмоции — настоящие, а если природа — то во всей красе…

Счастливое детство

Великолепный пейзаж

Яркие работы российского фотографа Инны Суховой

Пейзажные работы российского фотографа Инны Суховой

Натюрморт. Российский фотограф Инна Сухова.

Первые цветы

Ландыши

Цветочные мотивы

Про прищепки…

отсюда

18.06.2016