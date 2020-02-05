Что в блатном мире считается беспределом

Беспределом в воровском мире называют перехват или присвоение «грева», неуплату карточного долга, кражи среди своих и насилие, особенно в отношении несовершеннолетних лиц.

Эти правила поведения не лишены здравого смысла, из-за чего вызывают у порядочных граждан еще большее изумление: как люди, ежедневно преступающие закон, могут рассуждать о чести?

Однако то, что на первый взгляд шокирует целомудренную публику, имеет для блатных большое значение. За столь серьезные по воровским меркам проступки и наказание соответствующее: от причинения телесных повреждений разной степени тяжести, до смертной казни от руки одного из банды.

Почему нельзя обижать женщин и детей

Есть статьи, за которые в тюрьме можно лишиться жизни. Прежде всего, к ним относятся насильственные действия, особенно в отношении несовершеннолетних. Такие преступления считаются беспределом и на воле, и на зоне. Наказание за них — прохождение через те же круги ада, что ранее прошла жертва насильника.

Однако одним половым актом дело не ограничивается. Об «опускании» слух разносится моментально, и с этого времени человеку более никто не подаст руки и не перемолвится, даже не сядет с ним рядом. Если дело дойдет до драки, бить провинившегося будут только ногами, потому что дотронуться рукой — «западло».

За воровство у своих — смерть

Самое страшное наказание грозит тем, кто рискнет обворовать своих. За посягательство на общак или личное имущество других воров выносится беспрекословный приговор — смерть. В тюрьме это правило доведено до абсурда: «крысой» могут назвать человека, взявшего, например, без спроса чужую книгу и просто ее полиставшего. Аналогичные правила действуют в отношении общих продуктов питания. Если на столе в камере хранится чужая еда, брать ее можно, только предварительно положив что-то от себя.

Табу на перехват или присвоение «грева»

Расходится с общими правилами тюремной жизни и присвоение чужого «грева», которое иногда приравнивается к воровству у своих. «Грев» — это нелегальная передача продуктов, наркотических средств и денег с воли в места лишения свободы или внутри конкретному адресату (например, зэку, помещенному в штрафной изолятор). Независимо от «масти» — места в криминальной иерархии — за посягательство на «грев» следует серьезное наказание.

Карточный долг — позор для блатной среды

Проиграть деньги и не вернуть их — один из самых «нерукопожатных» поступков в тюрьме. На сленге это называется «двинуть фуфло», а сам азартный недобросовестный любитель азарта — «фуфлыжником». При условии полного послушания спустя некоторое время его могут перевести в касту «приносящих пользу» — мальчиков на побегушках — или, наоборот, «запетушить» за нежелание признать вину или за излишний гонор.

У воровского мира свои законы

Иногда наказание «по понятиям» кажется несоразмерным провинности. Однако со стороны очень трудно понять все нюансы жизни в неволе. Внутренние правила поведения вырабатывались преступным сообществом годами. Они сдерживают проявления агрессии, устанавливают порядок доступа к материальным благам, помогают разрешить споры и избежать конфликтных ситуаций.

Человек, впервые попавший в тюрьму или в СИЗО, вправе поинтересоваться о правилах поведения и договоренностях в этом месте. И если ему не ответят честно и обстоятельно на все вопросы, а как-то «подставят» в первое время пребывания за решеткой, это будет считаться беспределом со стороны зэков. И они также понесут свое наказание.