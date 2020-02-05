Ученые: лечение ожирения улучшает психическое состояние детей и подростков

Ученые проанализировали проведенные ранее 64 исследования и выяснили, что лечение ожирения улучшает психическое здоровье у детей и подростков.

Как отмечает ведущий автор работы, сотрудник Сиднейского университета в Австралии Меган Гоу, крайне важно, чтобы вес детей и подростков был в норме. Это положительно влияет не только на их физическое здоровье, но и на психологическое состояние.

«Наши результаты обнадеживают, поскольку они показывают, что лечение ожирения у детей может улучшить как психологические, так и связанные с весом результаты», — подчеркнула она.

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В ходе одного из исследований было установлено, что у детей с заниженной самооценкой высокий риск развития ожирения. Те дети, у кого в 10 лет наблюдалась заниженная самооценка, повышенное беспокойство и неуверенность, чаще набирали избыточный вес к достижению 30 лет.

Ученые обращают внимание и на то, что лишний вес влияет на качество жизни ребенка. К тому же у детей с лишним весом повышается риск развития хронических заболеваний во взрослом возрасте.

Также исследователи пришли к выводу, что детское ожирение может способствовать поведенческим и эмоциональным расстройствам, например депрессии.

Поэтому специалисты советуют родителям следить за питанием ребенка и физическим развитием. Это избавит от множества проблем со здоровьем во взрослой жизни.

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