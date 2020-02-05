Инициативу возвращения выборов мэра Барнаула рассмотрят через после утверждения градоначальника

Барнаульская гордума опубликовала повестку сессии 14 февраля, на которой будет назначен глава города. Примечательно, что на том же заседании депутаты рассмотрят вопрос о внесении в Алтайское Заксобрание законопроекта, призванного вернуть всенародные выборы мэра. Однако этот вопрос будет рассмотрен уже после того, как думцы выберут нового градоначальника по старой схеме.

Как указано в повестке, избрание главы города пройдет в самом начале сессии — с 9:10 до 10:15. Согласно плану, за час с небольшим кандидаты успеют выступить перед народными избранниками, а затем те проголосуют. В завершение новоиспеченный градоначальник должен принести присягу.

Проект закона о возвращении прямых всенародных выборов мэра рассмотрят одним из последних, его обсуждение намечено на 11:35 и по задумке займет всего 5 минут. Инициативу представит депутат фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых. Она выступит с инициативой изменения соответствующей статьи регионального закона «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края». Если мундепы одобрят предложение, то оно будет внесено на рассмотрение в АКЗС.

Напомним, что эсеры в прошлом году уже пытались вернуть выборы мэра. Так, 26 сентября 2019 года на 35 сессии АКЗС одним из самых спорных вопросов повестки как раз и стал данный законопроект. Его поддержали все три оппозиционные фракции (КПРФ, ЛДПР и СР), а вот единороссы сослались на отсутствие запроса у горожан. В результате большинством голосов инициатива была отклонена. После этого справедливороссы заявили о намерениях продолжать борьбу и провести опрос жителей, чтобы доказать, что такой запрос у них есть.

Также напомним, что ранее конкурсная комиссия определила тех, кто продолжит гонку за кресло мэра. Все участники конкурса были зарегистрированы в качестве кандидатов. Таким образом, шансы занять кресло градоначальника по-прежнему имеют беспартийный барнаулец, бизнесмен Алексей Шипунов, бывший руководитель регионального отделения «Партии роста» в Алтайском крае, одиозный политик Андрей Крылов, бывший гендиректор «Барнаульского водоканала», а ныне владелец туристической компании «Ски лайн» в Республике Алтай Сергей Шумов, и. о. мэра Барнаула Вячеслав Франк, депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и пенсионеры Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Следующий этап отбора состоится 6 февраля. Каждому из кандидатов предоставят 15 минут на выступление, в ходе которого он должен буде представить конкурсной комиссии свою программу развития города и ответить на вопросы о знании законодательства, экономики, развития города и городского хозяйства. Посовещавшись, члены комиссии решат, кто будет допущен в финал конкурса, который состоится 14 февраля на заседании БГД.