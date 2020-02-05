Фу, дикость!: поцелуй на камеру экс-звезды Уральских пельменей Михалковой вызвал оторопь (ФОТО)

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Хейтеры нашли новый повод для критики актрисы.

Экс-звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова после шквала критики за политический пост о конституции и грядущих изменениях в ней решила быстро "соскочить с темы", чтобы далее не бесить Сеть.

Однако, как оказалось на деле, не тут-то было. Новый пост артистка посвятила барону Мюнхаузену и его рассуждениям. В частности, Михалкова процитировала напутствие известного рассказчика, который говорил, что "все глупости на земле делаются с умным выражением лица". При этом ивжнтхх актриса почему-то выложила снимок, на котором она прижала к себе и целует маленькую собаку.

"Согласна с ним абсолютно! Так что если вы все-таки иногда совершаете маленькие глупости, то делайте соответствующее лицо)) P. S. А вот большие глупости лучше никогда не совершать. Ни с каким лицом", – отметила Михалкова.

Но и тут хейтеры нашли за что покритиковать Юлию. Традиционно артистке досталось за внешность – особенно за перекаченные губы. Кто-то назвал дикостью лобызание на камеру с собакой. Другие же уличили Михалкову в неграмотности, поскольку в романе Распе барон Мюнхаузен такого не говорил.

"Юля, у тебя здесь такое умное лицо", "Фу.. Дикость", "Юля, какая ты умная, Ё, П, Р, С, Т.", "Барон Мюнхгаузен этого не говорил.", "Какие хитрые глаза ааа у собаки", "Устами Олега Янковского это сказал Григорий Горин", "Губы перекачала", "А у кого из двух присутствующих в кадре соответствующее лицо?", "Юлька сходит с ума)))", "Собака супер! Губы со временем станут тоже супер", "Маникюр не очень", – пишут критики, среди которых лишь немногие оценили снимок Юлии.