Добро пожаловать, доченька!: Костенко и Тарасов опубликовали фото новорожденной дочери

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Супруги посвятили рождению дочери трогательные посты.

Сегодня, 5 февраля, супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко во второй раз стала мамой. Девушка родила своему мужу дочь. Об этом она сообщила в своих Instagram.

Девочка появилась на свет в подмосковном госпитале "Лапино", где рожали многие звезды. Ребенок весит 3390 грамм и ростом 52 см. Пока пара не рассказывает, какое имя дала малышке. Известно лишь, что роды прошли в штатном режиме, Анастасия и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

«Любовь ивжнтхх удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька! 05/02/2020 17:05», – подписала снимки Костенко.

В отличии от прошлых родов на сей раз Дмитрий Тарасов находится на сборах с «Рубином», поэтому на родах не присутствовал. Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной России провел с казанским клубом первый сбор в Турции, но пока не подписал контракт. Тем не менее своей радостью он поспешил поделиться с подписчиками.

«Спасибо тебе моя любовь», – написал футболист.

Костенко ранее говорила, что морально готова к трудностям с маленькими детьми. Кроме того, супруги не собираются останавливаться на достигнутом и намерены стать многодетной семьей.

«Дима хочет мальчика, но позже», — как-то рассказывала Настя подписчикам.

Отметим, что для Анастасии Костенко это уже второй ребенок – в позапрошлом году она родила дочь Милану. В то же время у Дмитрия Тарасова также есть родившаяся в 2009 году дочь Ангелина от первого брака.