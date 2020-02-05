Какой сегодня праздник: 6 февраля 2020 года отмечается церковный праздник Аксиньин день

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Сегодня, 6 февраля 2020, также празднуют Международный день бармена и другие события.

Какой сегодня праздник 6 февраля 2020: церковный праздник Аксиньин день

Народный праздник Аксиньин день отмечается 6 февраля 2020 года (по старому стилю – 24 января).

В православном календаре это дата почтения памяти блаженной Ксении Петербургской. Имя Аксинья – производное от Ксения.

По погоде этого дня судят, когда наступит весна. Отсюда пошло такое название праздника как Аксинья Весноуказательница. Рачительные хозяева в этот день проверяют, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник прозвали Аксиньей Полухлебницей. Из-за различий ивжнтхх климата в разных областях существует свой день, который означает половину зимы. В северных регионах таковым является 6 февраля, поэтому в народе его назвали Аксиньей Полузимницей.

Ксения очень рано стала вдовой. Ее, как набожную женщину, до глубины души поразил тот факт, что муж скончался скоропостижно, не сумев принести покаяния.

Поэтому она решила посвятить свою жизнь вымаливанию у Бога прощения для своего покойного супруга. После похорон Ксения раздала все имущество, облачилась в одежду мужа и приняла на себя подвиг юродства. Со временем Господь даровал ей умение исцелять, предрекать и направлять.

К лику святых Ксению Петербургскую причислили в 1988 году.

Какая погода стоит днем, такой она и весной будет.

Если светит солнце, то весной будет тепло.

Международный день бармена

Международный день бармена – профессиональный праздник барменов, сотрудников учреждений, которые обучают обслуживанию посетителей и приготовлению напитков.

В России в 2020 году Международный день бармена празднуется 6 февраля.

Международный день бармена возник в 2008 году. Инициаторами праздника стали киевский рок-клуб «Докер Паб» и Международный центр барменов «Planet Z». Идея получила широкую поддержку и распространение в Украине, России и других странах.

Дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена ко дню почтения Римско-католической церковью памяти святого Аманда. Он считается покровителем рестораторов, пивоваров, виноделов, барменов.

Кто празднует именины 6 февраля 2020?

Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

Что произошло 6 февраля 2020 в России и мире?

1626 – Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей.

1886 – немецкий химик Клеменс Винклер открыл германий.

1900 – впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море.

1927 – в Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди Менухин.

1936 – открылись IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене.

1936 – слалом и слалом-гигант – состязания горнолыжников были включены в программу Олимпийских игр.

2004 – поставлен рекорд в купольной акробатике – 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда.

Кто родился 6 февраля 2020 из знаменитостей?