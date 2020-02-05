Зачем люди пользуются смартфоном с NFC и уже не покупают смартфон без этого модуля? Какие плюсы при оплате

Share Tweet Share Share Email CommentsЗдравствуйте друзья.

В этой статье я расскажу почему стоит активно использовать модуль NFC вашего смартфона для оплаты, если вы ещё этого не делали. Ведь с его помощью можно не только расплачиваться в магазинах, но и поместить в ваш смартфон все ваши карты — оплату транспорта, скидки, да и многие другие.

Скриншот со смартфона

Коротко о главном, что это такое?

Вы удивитесь, но модуль NFC был анонсирован аж в 2004 году, а первый в мире смартфон с модулем NFC был выпущен в далёком 2006 году! Это была Nokia 6131. А ещё аж в 2007 году Mastercard уже тестировали NFC терминалы для оплаты, правда единый стандарт для оборудования был принят только в 2009 году.

Расшифровывается NFC как Near field communication, (коммуникация ближнего боя, уп, нет — поля) 🙂 Действие радиоволн всего 10 см, но для оплаты этого как раз хватает.

Модуль NFC активно используется для оплаты в смартфонах уже несколько лет, но не так давно (всего года три назад) им оснащались только флагманские, дорогие смартфоны.

Источник фото Google

Так чем же лучше оплата с помощью смартфона в отличии от банковской карты, которую так же можно приложить к терминалу и оплатить?

Все просто! Дело в том что когда оплачиваешь банковской картой, разумеется бесконтактной, то вроде действие одно и тоже — либо карту поднести к терминалу, либо смартфон. Но дело в том, что при покупке свыше 1000 руб по карточке нужно вводить пин код. Вроде мелочь, но раздражает.

А с телефона всё просто, ведь в одном приложении (я использую Google Pay) у тебя и платёжные карты и могут быть внесены и карта на скидки (дисконтные карты).

Действие модуля NFC (фотография из интернета в свободном доступе)

Разумеется, я всегда ношу с собой и банковскую карту и наличные деньги. Немного, но на всякий случай.

Я не стремлюсь как можно больше потратить, но согласитесь, намного удобнее со смартфона сначала предъявлять на кассе дисконтную карту а следующим нажатием, скайпом тут же со смартфона и оплатить покупку.

Фотографии из интернета в свободном доступе

Ну а если вы ещё вытаскиваете бумажки и железные деньги из кармана рюкзака или кошелька, то срочно заведите банковскую карту (очень прошу вас, не связывайтесь с кредитками, совсем не связывайтесь)

Заведите дебетовую карту, она бесплатна в обслуживании, если вы тратите больше 10000 рублей в месяц. Да ещё и кэшбэка 2% к вам вернётся обратно (потратите, например 20000, и 400 рублей вам вернётся обратно)