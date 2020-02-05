В России могут вернуть знак «Шипы»

Российские власти обсуждают ряд мер по снижению вреда, который ежегодно причиняют дорогам зимние шипованные покрышки. Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими шинами, введении штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращении обязательного знака «Ш».

Эти инициативы, как пишет «Коммерсантъ», рассматривались на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по транспорту и строительству. Поводом для их обсуждения стали повышенные расходы на восстановление дорожного полотна, куда ежегодно уходит от 60 до 220 миллиардов рублей.

Компания «Автодор» предложила наделить региональные власти правом самостоятельно определять период эксплуатации зимних шин, а также вернуть обязательность знака «Ш», с помощью которого комплексы фото- и видеофикации могли бы автоматически определять транспорт с шипованной резиной и штрафовать водителей, использующих ее «не по сезону».

В свою очередь, представитель РосдорНИИ Николай Беляев заявил о необходимости ограничить максимально разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами на автомагистралях со 110 до 90 км/ч. Эту инициативу поддержал координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко, по мнению которого многие водители переоценивают роль «шипов» и сознательно превышают скоростной режим.

Все предложения в течение трех месяцев будут доработаны, чтобы впоследствии стать частью одного или нескольких законопроектов, готовых для более предметного рассмотрения в Госдуме.