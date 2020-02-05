Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото

По
mavit
-
16

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото

Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике. «Живые» фотографии рестайлингового седана, сделанные в ходе неофициальной презентации в одном из мультибрендовых автосалонов, опубликовал «Солярис Клуб».

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Как и ожидалось, наш Solaris довольно сильно отличается от китайского (там он продается под именем Verna) – это видно по фальшрадиаторной решетке с более мелким сетчатым рисунком, совсем другим бамперам и раздельным противотуманкам. Корма на рестайлинге почти такая же, как у нынешней модели, за исключением новой «начинки» фонарей и переехавших чуть ниже катафотов.

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Интерьер нового Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

В салоне о «китайце» и вовсе напоминает только «парящий» дисплей мультимедийной системы. Все остальное – прежнее, в том числе кнопки на центральной консоли, сама консоль и панель приборов, которая, вопреки тренду, осталась аналоговой. Не исключено, при этом, что после рестайлинга «Солярису» также достанется долгожданный вариант кожаной отделки салона, дополнительные USB-порты для задних пассажиров и складываемые боковые зеркала.

По технике же пока ничего неизвестно. Все подробности о новинке узнаем на премьере, которая состоится уже 17 февраля на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.