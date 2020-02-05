Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото

Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике. «Живые» фотографии рестайлингового седана, сделанные в ходе неофициальной презентации в одном из мультибрендовых автосалонов, опубликовал «Солярис Клуб».



Hyundai Solaris. Фото Solaris Club



Hyundai Solaris. Фото Solaris Club



Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Как и ожидалось, наш Solaris довольно сильно отличается от китайского (там он продается под именем Verna) – это видно по фальшрадиаторной решетке с более мелким сетчатым рисунком, совсем другим бамперам и раздельным противотуманкам. Корма на рестайлинге почти такая же, как у нынешней модели, за исключением новой «начинки» фонарей и переехавших чуть ниже катафотов.



Интерьер нового Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

В салоне о «китайце» и вовсе напоминает только «парящий» дисплей мультимедийной системы. Все остальное – прежнее, в том числе кнопки на центральной консоли, сама консоль и панель приборов, которая, вопреки тренду, осталась аналоговой. Не исключено, при этом, что после рестайлинга «Солярису» также достанется долгожданный вариант кожаной отделки салона, дополнительные USB-порты для задних пассажиров и складываемые боковые зеркала.

По технике же пока ничего неизвестно. Все подробности о новинке узнаем на премьере, которая состоится уже 17 февраля на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.