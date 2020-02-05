Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РБК» со ссылкой на председателя правления автодилерской группы «Авилон» Андрея Павловича.

«В итоге есть шанс получить больший прирост в ценах, чем в предыдущие годы», — сказал топ-менеджер, отметив, что связывает подобный риск с увеличением утилизационного сбора.

Цены на новые машины, как ранее сообщали «Автоновости дня», начали расти уже с 1 января. Подорожание не только импортируемых автомобилей, но и тех, чье производство локализовано в России, эксперты объясняют совокупностью факторов: ростом утильсбора, повышением НДС с 18 до 20%, инфляцией и нестабильностью рубля по отношению к мировым валютам.

Кроме того, цены растут и с обновлением модельных линеек автопроизводителей. На это, в частности, намекнул директор «Рольфа» по развитию Владимир Мирошников:

«На длинном временном отрезке можно проследить, как со сменой поколений цены на автомобили модельного ряда каждого автопроизводителя повышаются. Новые модели становятся не только технологичнее, но и дороже», — сказал он.

Также Мирошников подтвердил, что автомобили действительно становятся менее доступными. Программы господдержки, при этом, продолжают сокращаться – например, с этого года из-за ужесточившихся требований к локализации список участвующих в них машин сократился, а иномарки в нем теперь представлены лишь несколькими моделями.