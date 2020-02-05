Мадс Педерсен продлил контракт с командой Trek-Segafredo до конца 2022 года

Действующий чемпион мира, 24-летний датский велогонщик Мадс Педерсен (Mads Pedersen) продлил контракт с командой Trek-Segafredo до конца 2022 года. Он пришёл в команду в 2017 году, и за это время одержал 11 побед.

В 2018 году стал призёром классики-Монумента велоспорта Тур Фландрии, а в 2019 году стал первым датским гонщиком, выигравшим групповую гонку на чемпионате мира.

Универсальность возможностей Мадса Педерсена позволяет ему не только быть ключевым гонщиком команды Trek-Segafredo на классиках, но и одерживать победы в индивидуальных гонках на время, а также играть важную роль в развозящем спринтерском поезде команды.

Photo (c) Trek-Segafredo Team

Мадс Педерсен: «Лука Гуэрчилена действительно поверил в меня, когда три года назад я впервые подписал контракт с командой. Фактически, ещё до подписания того контракта, когда у меня были небольшие проблемы с командами Cult (Energy Pro Cycling) и Stölting, он уже показал, что уверен во мне. Тогда он сказал, что если команда закроется, я мог бы подписать контракт. Команда продолжала выступать ещё один год, так что я оставался с ними, но был очень рад, что Лука тогда был уверен во мне. Это важнейший фактор в том, что сейчас я продлил контракт.

Хочу продолжать побеждать в гонках, стать стабильнее и сильнее в топовых классиках, не только в крупных гонках, а во всех, вместо того, чтобы проявляться от случая к случаю. Сейчас это моя главная цель».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Нам очень важна возможность работать с Мадсом ещё пару сезонов. Открыв его, когда он был молодым талантом, мы развили его до чемпиона мира. Это была трудна, но принёсшая награду работа, которая, как я считаю, даёт нам уверенность в ярком будущем.

Он – победитель, у него есть победный инстинкт. Я уверен, что он будет успешен на классиках. Прошлый сезон был у него трудным, но я верю, что после победы на чемпионате мира он станет более уверен в своих способностях. Я думаю, что в ближайшие сезоны он добьётся великолепных резулльтатов».