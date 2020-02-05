«На нарах с дядей Сэмом», часть вторая, артистическая... В манхэттенской галерее открылась выставка картин экс-заключённого Анатолия Фатахова

Вчера в манхэттенской галерее Revelation в Гринвич-Виллидже открылась персональная выставка художника Анатолия Фатахова, который впервые взял в руки кисть полтора года назад, находясь в федеральной тюрьме США.

Сегодня стоимость работ этого художника, который совсем недавно вышел на свободу после полутора лет пребывания на американских нарах, начинаются от €1,700.

Писать картины он начал неожиданно, когда с ним случилось то, чего он сам никому бы не пожелал. Но обо всем по порядку

61-летний уроженец Ташкента, кандидат наук, отец двоих взрослых детей, живёт в Нью-Йорке. В Америку приехал в 1995 году. Много работал. Последние два года – техником в большом кардиологическом медицинском офисе, помогал врачам делать stress tests. Цеплял электроды, делал распечатки, следил, как пациенты бегут в проводах по резиновой дорожке.

За эту процедуру, как мы все очень хорошо знаем, страховки платят владельцам поликлиник тысячи долларов. И пока Анатолия Фатахова оплетал клиентов кардиологическими проводами, владельцы офиса стали миллионерами, обманывая страховые компании направо и налево.



Работы Анатолия Фатахова, представленная на выставке в манхэттенской галерее Revelation. Фото: © RUNYweb.com

Так будущий художник пошёл в тюрьму, как это запросто случается в Соединённых Штатах. Как участник «преступного сговора», не зная и не ведая, что творили его бывшие работодатели. Сел за «недоносительство», хотя о чем конкретно он должен был доносить, так до конца и не понял. Как говорится, «лес рубят – щепки летят»

… И вот чалится Анатолий Фатахов в тюрьме на севере штата Нью-Йорк. Срок мотает, на кухне зэкам салаты строгает. Стрессует по полной программе, жену и детей вспоминает, доктора своего матом кроет.

Не выполнив какой-то приказ надзирателя на нервной почве, сел в карцер. Так случилось, что в камеру с ним попал хасид-раввин (евреи тоже нарушают закон, кто не знает). И сидят два взрослых мужика, печалятся. О жизни и о боге разговаривают. Истории рассказывают друг другу и обсуждают «за что и почему».



Работы Анатолия Фатахова, представленная на выставке в манхэттенской галерее Revelation. Фото: © RUNYweb.com

И тут сказал мудрый рэббе (написал и понял, что фраза звучит, как в толкованиях Торы): «Не переживай, брат Анатолий, что не пошёл против совести и не сократил свой тюремный срок лжесвидетельством, как предлагала прокуратура. Бог тебе за это воздаст, сотворит чудо!»

А Бог же не фраер, за базар «работников культа» отвечает. И преподносит он з/к Фатахову совсем уж нежданный и негаданный подарок – открыл ему художественный дар. И стал Анатолий творить. Сначала рисовал карандашом и свекольным соком, кисточкой, сделанной из мышиного (!!!) хвоста. Потом, за три месяца до освобождения, получил «в наследство» набор акварельных красок от уходящего за забор тюремного художника.

И пошло дело. Нарисовалось сто бумажных картин на вольные (в самом прямом смысле этого слова) темы. Две из них размером 11’’х 18’’ в красивых рамочках, волей судьбы оказались три месяца назад в итальянской Флоренции, на серьезной выставке в серьезной галлерее, рядом с работами Роя Лихтенштайна. Обе работы улетели в частную коллекцию по цене €1,700 за штуку.

Напоминаю, что Анатолий Фатахов до этого ни разу в жизни не брал в руки кисть. Ну разве что в школе, получая по рисованию трояки.



Работы Анатолия Фатахова, представленная на выставке в манхэттенской галерее Revelation. Фото: © RUNYweb.com

Раввин не обманул…

…Выйдя на свободу, новоиспеченный художник вдруг также, абсолютно самостоятельно, перешёл на холсты и масло. Не прочитав ни одной книги и не посмотрев ни одного обучающего видео по искусству. Действуя по наитию, смешивая цвета и проводя кисточкой, как «бог на душу положит». Опять же, в прямом смысле этого слова.

Ну вот, собственно говоря, и вся история. Анатолий творит, его работы активно продаются, он попал в жюри конкурса «Художники без границ», критики восхваляют и говорят, что «возвращается сюрреализм Пикассо».

Лишь только супруга пока что посмеивается и хочет, чтобы её муж занялся «настоящим делом, пусть хоть кондиционеры устанавливает». Сказала мне, что в роли музы художника выступать не желает. Ну это их семейное дело, мы же все ведь помним про пророка в «отечестве своём».

Спойлер: и цены на работы Анатолия Фатахова растут!



Работы Анатолия Фатахова, представленная на выставке в манхэттенской галерее Revelation. Фото: © RUNYweb.com

Выставка продлится до 29 февраля

Revelation Gallery

224 Waverly Place

New York, NY 10014

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