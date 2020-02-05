Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз стали родителями

Модель родила сегодня в пять вечера.

32-летний футболист Дмитрий Тарасов и его 25-летняя жена Анастасия Костенко принимают поздравления. Вечером 5 февраля модель родила. У пары появилась еще одна дочь. Вес – 3390 гр., рост – 52 см. Роды проходили в элитной клинике «Лапино». Это излюбленное место звезд российского шоу-бизнеса (после США, конечно же). Здесь же рожала когда-то и Ксения Собчак, и избранница Тимати, Анастасия Решетова.

«Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!» — написала после родов у себя в Instagram Костенко и показала фото.

«Спасибо тебе, моя любовь», — написал на своей странице футболист.

При родах присутствовал и фотограф. Костенко решила запечатлеть первую встречу с малышкой на снимках. Черно-белыми фотографиями Костенко и Тарасов поделились с подписчиками. Пока неизвестно, какое имя пара выбрала для дочки. У них уже есть первая дочь Милана, которая родилась в июле 2018-го.

Для Анастасии это второй ребенок, а для Дмитрия – третий. У него есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаревой – Ангелина. Правда, папа и дочка сейчас мало общаются. Бывшие супруги взаимно обвиняют друг друга в этом. Оксана считает, что Тарасову просто не нужна дочь, а футболист рассказывает, что экс-супруга сама не дает им общаться. Даже по телефону. Но сегодня паре точно не до грусти. Как-никак, пополнение в семействе. Поздравляем!