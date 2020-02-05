«План зонирования канала Стамбул утверждён, тендер будет запущен в этом году»

Строительство канала Стамбул ориентировочно будет стоить 15 млрд долларов, и он соединит Чёрное и Мраморное моря, цитирует Турхана агентство Анадолу.

«Мы подошли к стадии проведения тендера на канал Стамбул. Мы объявим тендер на этот проект, и строительные работы начнутся уже в этом году. Ряд международных компаний и кредитных агентств выразили заинтересованность в проекте, как в официальных письмах, так и устно», — заявил Турхан, добавив, что интерес к проекту проявляют фирмы из России, Китая, Нидерландов и Бельгии.

Отметим, что заявления министра звучат на фоне того, как продолжается активное противодействие проекту, а профессиональные организации и НПО утверждают, что канал нанесёт ущерб последним лесным массивам мегаполиса, стимулируя развитие и нанося ущерб морской флоре и фауне Мраморного моря. Эксперты также считают, что канал Стамбул представляет серьёзную опасность для крупномасштабного землетрясения, ожидаемого в крупнейшем городе Турции.

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу является одним из самых ярых критиков проекта и был в ссоре из-за канала Стамбул с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который впервые объявил об этой идее в 2011 году и полон решимости продвигать её.

«Мы будем защищать Стамбульский пролив от аварий и опасных грузов. Мы сохраним Стамбульский пролив открытым для морских перевозок, но предоставим ему альтернативу», — ответил на это министр Турхан.