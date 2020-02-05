Новый Volkswagen Polo скопирует Skoda Rapid

Немецкая компания Volkswagen раскрыла первые подробности о новом поколении Volkswagen Polo для России. Также появились официальные дизайнерские скетчи, дающие представление о внешности и интерьере модели.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.



Volkswagen Polo. Фото Volkswagen



Volkswagen Polo. Фото Volkswagen



Volkswagen Polo. Фото Volkswagen

Также новый VW Polo станет значительно больше нынешнего по габаритам: длина вырастет на 93 мм (до 4483 мм), ширина – на 7 мм (до 1706 мм), а высота – на 17 мм (до 1484 мм). Объем багажника увеличится с 460 до 550 литров.

Галогеновые фары и фонари уйдут в прошлое – на их место придет современная светодиодная светотехника, которая будет доступна уже в базовой комплектации. Самих комплектаций будет четыре: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Во всех версиях появится мультимедийная система с поддержкой App-Connect и сенсорным дисплеем (диагональю 6,5 или 8,25 дюйма), а список оснащения модели пополнят система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, цифровая приборная панель и подогревы руля и всех сидений.



Интерьер Volkswagen Polo. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Polo. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Polo. Фото Volkswagen

Моторная гамма, ныне состоящая только из бензиновых двигателей, останется прежней. Новый Polo предложат россиянам с 1,6-литровым «атмосферником» на 90 и 110 сил и 1,4-литровым 125-сильным турбомотором. Атмосферные моторы будут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», а турбированный – только с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Информация о дате премьеры, комплектациях и ценах нового Volkswagen Polo появится позже.