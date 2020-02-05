Hyundai готовит обновление Creta и Solaris в России

Производство рестайлингового седана Hyundai Solaris на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется в первом квартале 2020 года, а обновленного кроссовера Creta – в первом полугодии. Об этом сообщили агентству «АвтоСТАТ» в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

В 2020 году, как стало известно «Автоновостям дня», петербургское предприятие планирует выпустить не менее 230 тыс. автомобилей, продолжая работать в три смены пять дней в неделю.

Ранее сообщалось, что российская премьера обновленного Hyundai Solaris состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Модель должна сильно измениться внешне: появятся новые бамперы, «раздутая» решетка радиатора, подретушированная светодиодная оптика и более современные зеркала заднего вида с функциями автоматического складывания и затемнения.

Салон освежат новые варианты отделки (в том числе кожаная), иные воздуховоды, USB-разъемы для задних пассажиров и новая мультимедийная система с таким же крупным сенсорным дисплеем, как у китайской «Верны».

По технической части изменений не предвидится. В моторной гамме, вероятно, останутся прежние «атмосферники» мощностью 100 и 123 л.с., агрегатированные с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».