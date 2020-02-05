Audi Q5 получил дизельный мотор в России

Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем. Цены стартуют с отметки 3 млн 675 тыс. рублей. Первые «товарные» автомобили поступят к российским дилерам летом 2020 года.

Новая Audi Q5 45 TDI оснащается 3,0-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым «автоматом» Tiptronic и полным приводом quattro кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, развивая скорость до 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,4 л/100 км.

В стандартное оснащение автомобиля вошли светодиодные фары и фонари, датчик дождя, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, электропривод крышки багажника и другие опции.

Эксклюзивный для модели задний спорт-дифференциал, информационно-развлекательная система MMI Navigation Plus с сенсорной панелью MMI Touch, аудиосистема Bang & Olufsen, электронные ассистенты (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автопарковщик, проекционный дисплей), а также пакеты безопасности «Путешествие» и «Город» доступны для Audi Q5 45 TDI quattro за дополнительную плату.