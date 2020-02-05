Команда «ASTANA PRO TEAM» благодарит CADF за разъяснение ситуации с опубликованным в СМИ отчётом относительно Якоба Фульсанга и Алексея Луценко.

— Мы рады, что CADF сегодня выступили с заявлением, в котором разъяснили ситуацию с конфиденциальным отчетом, опубликованным в средствах массовой информации. Как было отмечено, организацией не было выявлено никаких подтвержденных нарушений антидопинговых правил, в результате чего не было инициировано никаких дисциплинарных мер ни против гонщиков, ни против всей команды в целом.

Мы уважаем деятельность, которую осуществляют UCI и CADF в рамках борьбы с допингом в велоспорте и считаем абсолютно нормальным проверку всех, даже самых незначительных фактов, которые могли бы бросить тень на наш спорт. Эта деятельность призвана сделать велоспорт чище. В то же самое время, мы надеемся, что CADF удастся провести тщательное расследование факта распространения подобной информации в средствах массовой информации для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в отношении любой команды или гонщика.

Публикация непроверенной или неполной информации в СМИ пагубно влияет на имидж не только профессиональных спортсменов и их команд, но и всего велоспорта в целом. От имени команды, я бы хотел поблагодарить наших спонсоров и болельщиков за доверие и поддержку на фоне некорректной и во многом недостоверной информации, растиражированной в СМИ в последние несколько дней, — прокомментировал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM