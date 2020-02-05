Как Мадонна: Жан Поль Готье создаст костюмы для Ольги Бузовой

Поющая ведущая стала первой звездой из России, для которой великий модельер создаст костюмы.

Знаменитый дизайнер работает с мировыми знаменитостями. Например, создавал образы для Мадонны, Кайли Миноуг, Милен Фармер. В один ряд с признанными селебрити встала и наша Ольга Бузова. Поющая ведущая похвасталась, что французский модельер Жан Поль Готье сделает костюмы для ее нового шоу. Что интересно, Бузова стала первой российской звездой, с которой так будет сотрудничать Жан Поль Готье.

«Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого Гения», — написала Бузова и опубликовала совместные фото с гуру моды.

Также в качестве доказательства признания, Ольга показала видео с французским модельером. На нем Жан Поль Готье восхищается певицей и целует ее в щеку. «Она чудесная, я ее люблю!» — говорит он.

Отметим, что ранее Жан Поль Готье объявил об уходе из мира большой моды. Он сосредоточился на развитии проекта Fashion Freak Show. С танцевальным шоу он и приехал в Россию, где посмотрел балет, побывал в «Вечернем Урганте» и познакомился с Ольгой Бузовой.