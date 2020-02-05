Эрдоган подтвердил невозможность пересмотра договорённостей с РФ по С-400

«Тема С-400 остаётся важным аспектом наших отношений с Россией. И речи не идёт, чтобы мы дали задний ход в вопросе покупки С-400», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган также обратил внимание на торговый оборот с РФ, который, «возможно, и находится сейчас в самой нижней точке, но все равно составляет 20-25 млрд долларов». В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключённом с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

Напомним, что 17 июля пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным её дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.