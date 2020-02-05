Животное дельфин: самые интересные факты о сне, разуме, языке дельфинов и другом

Морские животные дельфины всегда, еще с древности, вызывали интерес и были любимы человеком. В свою очередь со стороны дельфинов традиционно проявлялись любознательность и хорошее отношение к человеку.

Описание дельфинов

Дельфины обитают во всех морях, часто поднимаются и в реки. Живут дельфины общественно, стаями, питаются морской живностью. Это очень ловкие и подвижные создания, способные развивать значительную скорость. В 30-х годах прошлого столетия англичанин Д.Грей, проведя расчеты, пришел к выводу, что дельфины управляют обтекаемостью своего тела для создания столь высокой скорости плавания («парадокс Грея»).

Сон дельфинов

Интересен характер сна дельфинов. Попеременно в состоянии сна находиться только одно из полушарий мозга. Скорее всего, это связано с необходимостью постоянно подниматься на поверхность для дыхания.

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Интеллект дельфинов

Долгое время считалось, что по сообразительности ближе к человеку обезьяны. Но, по мнению профессора из Швейцарии А.Портмана, на шкале сообразительности после человека следует дельфин, за ним слон и только потом обезьяна. А по некоторым параметрам дельфин превосходит человека!

У взрослого дельфина мозг весит 1,7 кг, на 0,35 кг больше, чем у человека. И количество извилин в коре головного мозга в два раза больше. Первым ученым, которого заинтересовали эти факты, был нейрофизиолог Д.К. Лилли. Он сделал удивительные открытия в этой области.

Выводы ученого – дельфины обладают разумом, у них есть свой язык, возможно, это иная цивилизация, существующая рядом с нами. За миллионы лет развития она накопила гигантский объем информации о тайнах моря, законах мироздания со своей культурой и наукой, который хранится в памяти животных и предается поколениям.

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Язык дельфинов

Российский ученый Б.Ф.Сергеев в своих книгах отмечает невероятную напряженность работы мозга дельфина, когда он акустически зондирует окружающее пространство. Дельфин излучает, принимает и обрабатывает 20-40 сигналов за секунду (в особых обстоятельствах – до 500). С таким количеством разнообразной информации справится не каждый компьютер. Дельфин посылает сигналы (щелчки, свист, уханье, скрип), принимает их отражения и воссоздает картину окружающего пространства с точностью, которая недоступна зрению.

Лилли, изучая записи звуков в дельфинариуме, сделанными в отсутствии людей, выделил среди них смех, некоторые слова, произносившиеся людьми в течение дня. Размышляя, почему общение не идет дальше, пришел к выводу – дельфинам скучно с людьми.

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А вот результаты исследований московских биоакустиков. Речь человека содержит три уровня сложности – звук, слог, слово. В дельфиньем же языке различили шесть уровней сложности. Кроме того, в последовательности звуков дельфина обнаружены математические закономерности, которые характеризуют письменный текст – наличие иерархии похожей на «фраза, абзац, параграф, глава». Ученые подсчитали словарный объем, записанных сигналов, — порядка семи тысяч. У человека словарный объем около 1000 лексических единиц.

В наши дни организован международный проект «Поговорим с дельфином».

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