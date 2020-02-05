Началом рок-музыки является появление жанра рок-н-ролла, вобравшего в себя черты блюза, ритм-энд-блюза, буги-вуги, кантри, музыки госпел. Наконец, в 1949 году выходит песня «Rock And Roll» Уайлда Билла Мура…

Самые интересные факты о рок-музыке

Солистом группы «Hatebeak», играющей в стиле death metal, является попугай. На сегодняшний день уже вышло три альбома, в которых солирует Вальдо (так зовут птицу). Интересно, что второй альбом музыканты из «Hatebeak» записали совместно с грайндкорщиками из группы «Caninus», в которой солистами являются два питбуля.

Создатели группы «The Offspring» Декстер Холланд и Грег Крисел пригласили в нее гитариста Кевина Вассермана потому, что хотели спокойно пьянствовать. Дело в том, что парни тогда учились в выпускном классе школы, а Кевин к тому моменту уже был совершеннолетним и имел право покупать алкоголь.

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Мэтт Уоллер из Австралии зарабатывает на жизнь организацией дайвинг-туров для любителей поплавать с акулами. Раньше он прикармливал этих хищников рыбой, а теперь приманивает их с помощью записей рок-группы «AC/DC». По непонятным причинам, хоть у акул и отсутствуют уши, им очень нравится «слушать» эту музыку.

Группа «ZZ Top» известна завидной бородатостью всех своих участников, кроме ударника Френка Бирда — он носит лишь усы. Самое забавное здесь то, что слово «бирд» переводится с английского как «борода»!

В 1991 г. на радиостанцию KLSK FM в городе Альбукерке (США) дважды приезжала полиция. Станция решила сменить свой формат на рок, и поэтому целые сутки крутила песню «Stairway to Heaven» группы «Led Zeppelin». В первый раз полицию вызвал радиослушатель, который подумал, что у ди-джея сердечный приступ, поэтому он валяется на полу и не может переключать треки. Второй сердобольный гражданин посчитал, что радиостанцию захватил иракский спецназ, ведь большим поклонником «Led Zeppelin» являлся Саддам Хусейн.

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Название песни «Воля и разум» известной российской хэйви-метал группы «Ария» полностью совпадает с девизом итальянских фашистов времен Муссолини. К счастью, об этом не знали не только сами музыканты, но и советские партийные чиновники, разрешившие выход одноименной пластинки.

Всем известно, что Оззи Осборн на одном из своих концертов откусил голову летучей мыши. Правда, Оззи искренне считал, это всего лишь игрушка. Ну откуда ему было знать, что фанатка бросит на сцену настоящую зверушку?

А вот годом раньше он умудрился откусить голову голубю. Когда Оззи Осборна пригласили выступить на радио, он должен был произнести трогательную речь о мире во всем мире и выпустить двух голубей. Но Оззи был в тот момент настолько пьян, что первого голубя отпустил, а вторым решил закусить.

Песня You Suffer английских death-металлистов из «Napalm Death» считается самой короткой в мире. Она состоит лишь из одной фразы: «You suffer — but why?» («Ты страдаешь — но почему?») и длится 1,316 секунды.

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В 1987 г. хэйви-металл группа «Manowar» из США попала в книгу рекордов Гиннеса. Ее музыкантов тогда признали самыми громкими в мире.