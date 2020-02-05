Всего стопки житель алтайского села отправится колонию смерть племянника пьяном ДТП

Суд ужесточил наказание мужчине, который сел за руль на утро после продолжительного застолья, взяв с собой восьмилетнего племянника, и попал в аварию, в которой ребенок погиб. Как сообщает «Алтайская правда», трагедия произошла летом прошлого года в селе Жуланиха Заринского района.

Семья мальчика — мачеха и отец — приехали в гости к его дяде в Жуланиху в июле 2019 года. Застолье с выпивкой длилось до раннего утра. Несмотря на это, уже в 08:00 мужчины решили поехать на родник за селом и взяли с собой ребенка. За рулем был дядя, отец сидел на переднем сидении, а его сын — на заднем. По словам отца, водитель «был не особо пьян, хотя и не трезв». Проселочная дорога была сухой и покрыта щебенкой, а машина ехала со скоростью около 60-70 км/ч. В один момент автомобиль повело и затянуло в кювет, он несколько раз перевернулся. Отец потерял сознание, а когда очнулся, сына уже не было внутри. Он лежал на траве за машиной — уже мертвый.

Позднее экспертиза показала, что ребенок получил множество повреждений и скончался от черепно-мозговой травмы. Было возбуждено уголовное дело. Дядя погибшего мальчика сразу признал свою вину и раскаялся во время следствия и суда. По оправданию мужчины, он выпил «немного»: якобы лишь три стопки самогона и три стопки вина. Он считает, что авария произошла после удара колеса о камень, после которого машину повело в сторону. Водитель выправил автомобиль, но на повороте ее занесло на обочину, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась шесть раз.

Суд пришел к выводу, что авария произошла из-за преступной небрежности дяди ребенка. Также было учтено, что преступление было совершенно по неосторожности, это позволило изначально назначить наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Однако прокуратура оспорила это решение, посчитав, что оно слишком мягкое. По мнению надзорного органа, за пьяное вождение, в результате которого погиб ребенок, водителя следовало приговорить к 7 годам колонии. Апелляционный суд принял это во внимание и ужесточил приговор до среднего: 5 лет колонии. Также дяде погибшего 3 года запрещено управлять транспортом. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что в проекте нового КоАП, размещенного на портале нормативных правовых актов, предусмотрено серьезное ужесточение штрафов за нарушение ПДД, что по мысли инициаторов должно дисциплинировать российских водителей. По мнению ГИБДД, водители считают маленькие штрафы не наказанием, а «платой за проезд». Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч хотят повысить с 500 рублей до 3 тысяч рублей, а за превышение на 40-60 км/ч — до 4 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет. Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД. Любопытно, что в соцсетях многие жители Алтайского края высказываются категорически против ужесточения. Вероятно, до первой аварии по вине другого водителя.