Любим. Помним. Скорбим: Карибидис довел до инфаркта Харламова в Comedy Club (ВИДЕО)

Share Tweet Share Share Email Comments

Постановка юмористов Comedy Club произвела фурор в Сети.

В Instagram популярного шоу Comedy Club опубликовали архивное видео, на котором запечатлена постановка с участием звезд передачи – Демиса Карибидиса и Гарика Харламова.

По сюжету Харламов играет "большого босса", который продает танки. Он прилетел из Лондона и яростно негодует из-за того, что его личный водитель не приехал за ним на "Майбахе", из-за чего ему пришлось со значительной задержкой по времени ехать в город на "Рено Логан", который ивжнтхх стоит дешевле, чем один носок бизнесмена.

Вызванный на ковер водитель в ужасе начинает рассказывать руководителю причины своего отсутствия. В частности, он отмечает, что "поцарапал "Майбах" об "КАМАЗ" из-за того, что на Кутузовском стояла Анжела.

Элитная проститутка, по его словам, захотела поехать на "элитную дачу", от которой у водителя были ключи.

"Я приехал – ворота закрытые. Она говорит: Я перелезу – с той стороны открою". Она перелезла и как начала кричать…. Так как не орать, если тебе собака в ногу вцепилась?… Марсельчик ваш, Игорь Николаевич. Красивый породистый дог элитный… Игорь Николаевич, мы Марсельчика любим, помним, скор…" – недоговорил Карибидис.

После этого Харламов накинулся на Карибидиса с заявлением о том, что ради покупки Марсельчика он продал два танка.

"Ты дышишь потому, что мне интересно дослушать всю эту х***ю!" – кричит Гарик.

В дальнейшем выяснилось, что курившая в сауне проститутка устроила пожар, в результате которого пострадала коллекция элитных вин и картинная галерея Игоря Николаевича. Также он узнал о том, что ему изменяет жена с партнером по бизнесу.

Вишенкой на торте стала сцена, когда Харламов решает застрелить шофера из пистолета.

"Давайте, Игорь Николаевич! Первый раз на Руси тесть зятя застрелит!" – констатирует Карибидис под дулом пистолета.

В ответ на недоумение оппонента, шофер объясняет, что от него забеременела дочь Игоря Николаевича.

В этот момент у персонажа Харламова не выдерживает сердце и он падает на пол с ругательствами.

"Леночка, – говорит водитель, вызывая секретаршу по селектору, – Это не Игорь Николаевич, это Павлик", – говорит он.

"А что с Игорем Николаевичем?" – спрашивает секретарша.

"Все нормально. Игоря Николаевича мы любим. Помним. Скорбим", – говорит он.

Комментаторы пришли в восторг от постановки артистов.

"Шедевр! Спасибо, подняли настроение!", "Гарик и Демис топчики спасибо ребята", "Когда то Гарик смешным был", "Прикольненько так от души посмеялись..", "Смотрел раз 500) и ещё раз посмотрел)", – восторгаются фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что беременная Марина Кравец "взорвала" Comedy Club видео из "Дубая".